Harbhajan Singh ने आतंकी जनरेल सिंह भिंडरावाला को बताया शहीद, इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट डालकर पंजाबी में लिखा सं

hभारतीय टीम (Team India) में स्पिनर की भूमिका निभा चुके स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) एक आतंकवादी को शहीद का दर्जा देकर विवादों में फंस गए हैं. हरभजन सिंह ने भारत को बांटने की कोशिश करने वाले सिख आतकंवादी जनरेल सिंह भिंडरावाला (General Singh Bhindranwale) को शहीर करार दिया.

हरभजन सिंह ने ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार की 37वीं बरसी के मौके पर अपने इंस्‍टाग्राम पर एक स्‍टोरी पोस्‍ट की. इस स्‍टोरी में उन्‍होंने पंजाबी में लिखा, “‘शहीदों को सलाम. एक से 6 जून के बीच चले ऑपरेशन के दौरान श्री हरिमंदिर साहिब में शहीद हुए सभी को श्रद्धांजलि.”

बता दें कि 1984 में तत्‍कालिन प्रधानमंत्री इदिरा गांधी (Indra Gandhi) ने श्री हरिमंदिर साहिब यानी स्‍वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार चलाया था. इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने स्‍वर्ण मंदिर में प्रवेश लेते हुए आतंकी जनरेल सिंह भिंडरावाला (General Singh Bhindranwale) को मौत के घाट उतारा था. भिंडरावाला को पंजाब में अशांति फैलाने और हिन्‍दू और पंजाबियों का कत्‍ल करने के लिए जाना जाता है. ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार के बाद पंजाब में शांति स्‍थापित करने में करीब 10 साल का वक्‍त लगा था. भिंडरावाला पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्‍तान नाम से नया मुल्‍क बनाना चाहता था.

1. Cricketer Harbhajan Singh glorified terrorist Bhindranwale in Instagram story. 2. Cricketer Harpreet Barar glorified Bhindranwale in his tweet 3. Cricketer Yuvraj Singh’s father insulted Hindu women & said: Inki aurate take-take bhaw bikti thi. Can’t we make another Jarnail? — Anshul Saxena (@AskAnshul) June 6, 2021

There is no count how many Hindus were killed by Bhinderwale. This is how @harbhajan_singh repays the love showered on him by fellow Indians. pic.twitter.com/jIlczMVVux — अंकित जैन (@indiantweeter) June 6, 2021

If The Man who distorted Guru Nanak’s teachings and Found Khalistani Terror outfit Bhindranwale Tiger force killed so many innocent People were to be called as A Martyr then Some People should get Tempted to Call Kasab as a Prophet#HarbhajanSingh#Bhindranwale#mondaythoughts pic.twitter.com/kpTPAXdHaQ — MTvalluvan (@MTvalluvan) June 7, 2021

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने अबतक अपनी इस हरकत के लिए कोई स्‍पष्‍टीकरण नहीं दिया है. हालांकि इस पोस्‍ट के बाद वो एकाएक लोगों के निशाने पर आ गए. फैन्‍स भज्‍जी पर खालिस्‍तान मूवमेंट को फिर से भड़काने के आरोप लगा रहे हैं.