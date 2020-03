Covid19 महामारी के दौरान जरूरतमंदो की मदद करने पर हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी की तारीफ की

पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसके लिए उनकी प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा करने वालों में भारत के पूर्व स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी शामिल हैं। अफरीदी ने मंगलवार को पाकिस्तान में लोगों को कुछ जरूरी चीजें दान की, जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है।

अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा, “जरूरतमंद लोगों को कीटनाशक साबुन, सामान, खाना और कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में एक शीट देने का आज तीसरा दिन था। साथ ही लोगों को घर पर रहने की सलाह दी। सब साथ मिलकर काम करें और दूसरों की मदद भी करें।”

The @SAFoundationN Ration Drive has reached Jamali Goth, Karachi. Food and soap were distributed along with awareness about the #Covid19 pandemic, ensuring #HopeNotOut all over Pakistan. Requesting everyone to #DonateKaroNa and support the government order to #Stayhometosavelives pic.twitter.com/8SNUfqDjUY — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 25, 2020

अफरीदी की इस पोस्ट ने हरभजन का दिल जीत लिया और भज्जी ने इसके लिए पाकिस्तानी आलराउंडर की जमकर तारीफ की। हरभजन ने लिखा, ” मानवता के लिए बहुत अच्छा काम, शाहिद अफरीदी। ईश्वर हम सब पर कृपा करे। आपको और शक्ति मिले। दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।”

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world’s well being.. Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 25, 2020

अफरीदी ने अपनी तारीफ पर हरभजन का शुक्रिया अदा किया। अफरीदी ने कहा, “मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस शब्द के लिए शुक्रिया भज्जी। विश्व को इस समय एकजुट होने की जरूरत है। गरीब लोगों की मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।”