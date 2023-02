'उसने कोई गुनाह नहीं किया है...' राहुल पर आलोचकों को हरभजन सिंह का जवाब

केएल राहुल के फॉर्म को लेकर काफी चर्चा है. सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट के दो पूर्व खिलाड़ियों के बीच भी बहस हो रही है. लेकिन मंगलवार को पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की. हरभजन ने अपने ट्वीट को आलोचकों को शांत करने का काम किया. लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे राहुल की टीम में जगह को लेकर सवाल गहरे होते जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के पहले दो मैचों में भी राहुल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. ऐसा अनुमान है कि 1 मार्च से इंदौर में शुरू हो रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में उनके स्थान पर शुभमन गिल को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है.

खराब फॉर्म के बाद भी राहुल को आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है. राहुल टीम का हिस्सा तो हैं लेकिन उन्हें उपकप्तानी से हटा दिया गया है. सिलेक्टर्स ने यह नहीं बताया है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान कौन होगा. सीरीज का चौथा मैच अहमदाबाद में 9 मार्च से खेला जाएगा.

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने राहुल को टीम से बाहर करने की मांग की थी वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा राहुल के समर्थन में नजर आए. राहुल को लेकर चल रहे विवाद पर हरभजन सिंह ने उम्मीद जताई कि यह सलामी बल्लेबाज टेस्ट सीरीज के बाकी बचे मैचों में अपनी खराब फॉर्म से निजात पा लेगा.

हरभजन ने ट्वीट किया, 'क्या हम @klrahul को अकेला छोड़ सकते हैं, दोस्तो? उसने कोई गुनाह नहीं किया. वह अब भी चोटी का खिलाड़ी है. वह शानदार वापसी करेगा. हम सब इंटरनैशनल क्रिकेट में ऐसे दौर से गुजरते हैं. वह पहला और आखिरी नहीं है. तो प्लीज इस तथ्य का सम्मान कीजिए कि वह आपका अपना खिलाड़ी है और भरोसा रखिए.'

Can we leave @klrahul alone guys ? He hasn’t done any crime.He is still a top player. He will come back strong.we all go thru such patches in international cricket.he is not the first one and last one. so please respect the fact that he is our own ?? player and have faith ?