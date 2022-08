क्रिकेट में अगर सबसे बड़े मुकाबले की बात की जाए तो भारत-पाकिस्तान मैच के आगे कोई भी मुकाबला नहीं टिकता है। दोनों टीमें भले ही लंबे अरसे से द्विपक्षीय सीरीज न खेली हो लेकिन ICC टूर्नामेंट और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होता रहता है। इस बार एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच से जुड़ी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के मकसद से एक अभियान शुरु किया है जिसमें दोनों ही देशों के क्रिकेटर पुराने यादगार किस्से साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

हरभजन ने शोएब अख्तर को पाकिस्तानी क्रिकेटरों में अपने सबसे खास दोस्तों में से एक करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सकलैन मुश्ताक भी उनके अच्छे दोस्त हैं। हरभजन ने कहा, “सकलैन मुश्ताक से मेरी बड़ी यारी थी। उनके साथ बैठकर मैं अपनी गेंदबाजी को लेकर बहुत बात करता था। जब मैं छोटा था तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। गेंदबाजी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए।”

हरभजन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट को याद करते हुए कहा, “मैंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच दिल्ली में खेला था जिसमें अनिल कुंबले ने 10 विकेट लेने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। उस मैच में पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों से जा जाकर मिला था।”

भज्जी ने आगे कहा, “पाकिस्तान की टीम में बड़े यार भी हैं। बड़ा प्यार भी होता है। मेरे लिए लाला ( शाहिद अफरीदी) पंजाबी ड्रामा और पेशावरी जूती लेकर आया करता था। मेरी बड़ी यारी है पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ लेकिन जब मैदान में होते थे तो बात अलग हो जाती थी।”

