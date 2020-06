आज 21 जून 2020 है. देश योग दिवस मना रहा है. ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से एक्सरसाइज का एक ऐसा फनी वीडियो शेयर किया जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

वीडियो में एक युवक अनोखे अंदाज में उछलकूद करता हुआ नजर आ रहा है. यह समझना मुश्किल है कि यह युवक वास्‍तव में डांस कर रहा है या नाच रहा है. भज्‍जी के इस वीडियो को फैन्‍स सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं.

A Very Simple Exercise for only 20 seconds to Keep you Fit & Boost Your Immunity.. pic.twitter.com/u6miwpXmqF

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 20, 2020