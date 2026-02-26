This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 WC 2026: हार्दिक- अभिषेक की तूफानी पारी से भारत ने जिम्बाब्वे को रौंदा, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची
भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा. जिम्बाब्वे की टीम इस हार के साथ वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई है.
IND VS ZIM: हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में गुरुवार को जिम्बाब्वे को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा. भारत की जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने ग्रुप एक से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा. जिम्बाब्वे की टीम इस हार के साथ वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई है.
भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (नाबाद 97 रन, 59 गेंद, छह छक्के, आठ चौके) के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए. अक्षर पटेल (35 रन पर एक विकेट), वरुण चक्रवर्ती (35 रन पर एक विकेट) और शिवम दुबे (46 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया. हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता.
अभिषेक- हार्दिक ने जड़ा अर्धशतक, सूर्या-तिलक ने भी खेली विस्फोटक पारी
फॉर्म में वापसी करने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक (55, 30 गेंद, चार छक्के, चार चौके) और पंड्या (नाबाद 50, 23 गेंद, चार छक्के, दो चौके) के धमाकेदार अर्धशतक से भारत ने चार विकेट पर 256 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है. पंड्या ने तिलक वर्मा (नाबाद 44, 16 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 31 गेंद में 84 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
इससे पहले अभिषेक ने संजू सैमसन (24) के साथ पहले विकेट के लिए 48 और इशान किशन (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करने भारत को ठोस मंच दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव (33) ने भी उपयोगी पारी खेली. जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए. ब्लेसिंग मुजरबानी ने चार ओवर में 62 रन लुटाकर एक विकेट हासिल किया. ब्रेड इवांस ने भी चार ओवर में 52 रन खर्च किए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.
ब्रायन बेनेट ने खेली दमदार पारी
लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में 44 रन बनाकर धीमी लेकिन अच्छी शुरुआत की. ताडिवनाशे मरुमानी ने पंड्या और चक्रवर्ती पर छक्के मारे जबकि बेनेट ने जसप्रीत बुमराह का स्वागत दो चौकों के साथ किया. मरुमानी को 17 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला जब चक्रवर्ती की गेंद पर स्थानापन्न खिलाड़ी रिंकू सिंह उनका कैच लपकने में नाकाम रहे. मरुमानी (20) हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और अक्षर की गेंद को प्वाइंट पर सीधे इशान किशन को कैच दे बैठे. बेनेट ने नौवें ओवर में अक्षर पर दो छक्कों और एक चौके से रन गति में इजाफा किया लेकिन डियोन मायर्स (06) ने चक्रवर्ती की गेंद पर तिलक को कैच थमा दिया. बेनेट ने बुमराह पर छक्के के साथ 34 गेंद में मौजूदा टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।
रजा ने अक्षर पर चौके के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. उन्होंने इस पारी के दौरान तीन हजार टी20 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए. बेनेट ने शिवम दुबे का स्वागत दो छक्के और दो चौके के साथ किया जिससे ओवर में 26 रन बने. जिम्बाब्वे को अंतिम पांच ओवर में 126 रन की दरकार थी, रजा ने अर्शदीप पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक को कैच थमाया. अर्शदीप ने रेयान बर्ल (00) को पगबाधा करने के बाद टोनी मुनयोंगा (11) को बोल्ड किया.
पावरप्ले में टीम इंडिया की विस्फोटक शुरुआत
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जिसके बाद भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की. सैमसन ने नगारवा की मैच की दूसरी गेंद पर छक्के से खाता खोला और फिर ब्लेसिंग मुजरबानी (43 रन पर एक विकेट) पर भी छक्का जड़ा. अभिषेक ने टिनोटेंडा मपोसा (40 रन पर एक विकेट) का स्वागत दो चौकों और एक छक्के से किया जिससे तीसरे ओवर में 23 रन बने. सैमसन हालांकि मुजरबानी के अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर रेयान बर्ल को कैच दे बैठे.
अभिषेक ने जड़ा टी-20 वर्ल्ड कप का पहला अर्धशतक
इशान ने भी नगारवा पर दो चौकों के साथ अच्छी शुरुआत की. वह 10वें ओवर में 26 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब ब्रायन बेनेट की गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा उनका कैच लपकने में नाकाम रहे. इसी गेंद पर भारत के रनों का शतक पूरा हुआ. अभिषेक ने रजा (29 रन पर एक विकेट) की गेंद पर एक रन के साथ 26 गेंद में टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. इशान ने भी रजा की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर नगारवा को कैच दे बैठे. सूर्यकुमार भी भाग्यशाली रहे जब इवांस की गेंद पर बैवर्ड स्क्वायर लेग पर मुजरबानी उनका कैच लपकने में नाकाम रहे. सूर्यकुमार ने दूसरे स्पैल के लिए आए मपोसा का स्वागत लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ किया लेकिन अभिषेक इसी ओवर में लॉन्ग ऑन पर रजा को कैच दे बैठे.
हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल में जड़ा अर्धशतक
बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गए पंड्या ने बर्ल पर छक्के के साथ शुरुआत की. सूर्यकुमार ने नगारवा पर छक्का जड़ा लेकिन एक गेंद बाद मुसेकिवा को कैच दे बैठे। उन्होंने 13 गेंद की अपनी पारी में दो छक्के और तीन चौके मारे. तिलक ने इवांस पर छक्के के साथ 17वें ओवर में भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने 18वें ओवर में मुजरबानी पर छक्का मारने के अलावा अगले ओवर में नगारवा पर लगातार दो छक्के जड़े. पंड्या ने पारी की अंतिम दो गेंद पर इवांस पर लगातार दो छक्कों के साथ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/