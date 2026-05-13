पंजाब किंग्स के खिलाफ भी नहीं उतरेंगे Hardik Pandya! SKY को लेकर भी संशय बरकरार

हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में खेलेंगे या नहीं इसे लेकर संशय बरकरार है. सूर्या पर भी संस्पेंस बना हुआ है कि वह मैच में होंगे या नहीं.
Published On May 13, 2026, 04:05 PM IST
Last UpdatedMay 13, 2026, 04:05 PM IST
Hardik Pandya
Hardik and SKY in Suspense: मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन इस बार बिल्कुल ठीक नहीं रहा है. टीम अपने खराब प्रदर्शन की वजह से आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है. इस सीजन ना मुंबई की गेंदबाजी और ना बल्लेबाजी दोनों में से कुछ भी खास प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आया है. पूरे सीजन अपने फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भी काफी आलोचना हुई है.
इन्हीं आलचनाओं और सवालों के बीच अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए अगले मैच में भी नजर नहीं आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में ये बाद सामने आ रही है कि हार्दिक पंजाब के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे.
हार्दिक पांड्या को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि हार्दिक ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया है हालांकि वह टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए हैं. मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ 14 मई को होना है. ऐसे में हार्दिक का इस मुकाबले में खेलना मुश्किल लग रहा है. हार्दिक अगर बाहर होते हैं तो यह लगातार दूसरा मुकाबला होगा जब हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं होंगे. अब देखना होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स की बात सही होती है या नहीं.
हार्दिक पांड्या के अलावा सूर्युकमार यादव को लेकर भी संशय बरकरार है. सूर्या हालांकि पिछले मुकाबले में खेलते हुए नजर आए थे लेकिन उनका फॉर्म भी इस पूरे सीजन बुरी तरह खराब रहा है. फॉर्म के अलावा सूर्या हाल ही में पिता बने हैं ऐसे में सूर्या भी धर्मशाला में होने वाले मुकाबले से दूर रह सकते हैं. हालांकि मुंबई इंडियंस की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट साझा नहीं की गई है कि सूर्या इस मैच में खेलेंगे या नहीं.