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क्या राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेंगे हार्दिक पांड्या ? गेंदबाजी कोच ने दिया अपडेट

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल दो मुकाबले खेले हैं. पहले मैच में टीम ने केकेआर के खिलाफ जीत हासिल की थी, मगर दूसरे मैच में दिल्ली के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 6, 2026 10:39 PM IST

Hardik pandya
Hardik pandya

Paras Mhambrey on Hardik Pandya: आईपीएल 2026 में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के लिए राहत भरी खबर आई है. टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और आरआर के खिलाफ एमआई की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे.

मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने हार्दिक पांड्या के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कोच ने बताया, हार्दिक पांड्या मंगलवार को होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे, वह चोटिल नहीं थे, बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह अब पूरी तरह से फिट और स्वस्थ हैं.

दिल्ली के खिलाफ मैच में खली थी हार्दिक की कमी

हार्दिक का फिट होना एमआई के लिए अच्छी खबर है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को हार्दिक की कमी गेंदबाजी में साफतौर पर खली थी. उस मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था.

मुंबई ने खेले हैं दो मुकाबले

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल दो मुकाबले खेले हैं. पहले मैच में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में एमआई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. डीसी के खिलाफ रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे। सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि रोहित ने 26 गेंदों में 35 रन बनाए थे.

शार्दुल- कॉर्बिन बॉश ने दिल्ली के खिलाफ लुटाए थे रन

वहीं, गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और कॉर्बिन बॉश काफी महंगे साबित हुए थे. शार्दुल ने 3 ओवर के स्पेल में 41 रन खर्च किए थे और वह कोई विकेट भी नहीं निकाल सके थे. वहीं, बॉश ने 3.1 ओवर में सिर्फ एक विकेट लेकर 39 रन दिए थे। हालांकि, उस मैच में जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, और मिचेल सैंटनर अच्छी लय में दिखाई दिए थे. बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए थे, तो दीपक ने 20 रन देकर एक विकेट निकाला था, वहीं, सैंटनर ने 22 रन देकर एक विकेट चटकाया था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 162 रन लगाए थे, दिल्ली कैपिटल्स ने 163 रनों के लक्ष्य को आसानी से सिर्फ 18.1 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया था.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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