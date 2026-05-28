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एमआई की कप्तानी गंवा सकते हैं Hardik Pandya, फ्रेंचाइजी ले सकती है बड़ा फैसला

आईपीएल 2026 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए काफी निराशाजनक रहा. जिसके बाद अब फ्रेंचाइजी एक बड़ा फैसला लेने वाली है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स की मुताबिक हार्दिक पांड्या अगले सीजन में मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 29, 2026, 12:56 AM IST

Published On May 29, 2026, 12:56 AM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 12:56 AM IST

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सीजन काफी खराब है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एमआई ने 10 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 4 मुकाबला ही जीत सके. मुंबई की टीम अंकतालिका में 9वें नंबर पर रही. पिछले 6 साल से एमआई खिताब का सूखा झेल रही है. जिसके बाद अब मुंबई इंडियंस टीम में बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है. जिसकी शुरुआत कप्तानी से शुरु हो सकती है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक अपनी कप्तानी गंवा सकते हैं. फ्रेंचाइजी टीम में उनके जगह को लेकर भी चर्चा करेगी.

इस सीजन के दौरान भी कई बार ऐसा संकेत मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट की तरफ से मिला कि वो हार्दिक को कप्तान बनाए रखने के पक्ष में नहीं है. जिसकी वजह से 19वें सीजन में मुंबई की तरफ से 3 मैच में 3 अलग-अलग कप्तान देखने को मिले. बतौर खिलाड़ी भी हार्दिक का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में काफी खराब रहा था.

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खिलाड़ियों को कोचिंग स्टाफ ने दी सख्त नसीहत

आईपीएल 2026 के आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद एमआई की कोचिंग स्टाफ ने टीम से बातचीत की. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि वे चाहे जहाँ भी खेलें, उन्हें कोच की बात माननी होगी. सीजन में कई ऐसे मौके आए जब कोचिंग स्टाफ ने डेटा के आधार पर कुछ सुझाव दिए, लेकिन खिलाड़ियों ने उनका पालन नहीं किया.

आईपीएल के 19वें सीजन में आरसीबी से लेकर आरआर तक ने अपने खेल के तरीके में बदलाव किया. ये सारी टीमे मॉर्डन टी20 क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो गई है. लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस सीजन भी उसी पुराने टी20 फॉर्मेंट में खेला. एमआई के गेंदबाज भी पूरे सीजन स्ट्रगल करती रही. जोकि टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी परेशानी बन गई है.

हार्दिक के बाद कौन बन सकता है नया कप्तान

हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में अपनी टीम में ट्रेड करके लेकर वापस आई थी. बतौर खिलाड़ी उनके करियर की शुरुआत इसी फ्रेंचाइजी के साथ हुई थी. लेकिन आईपीएल 2022 में हार्दिक गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन गए थे. जिसके ठीक 2 साल बाद उनकी एमआई में वापसी हुई थी. मुंबई ने उनको रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया. लेकिन इसका रिजल्ट टीम के हित में नही गया. आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम अंकतालिका में 10वें नंबर पर रही. हालांकि अगले सीजन में हार्दिक की कप्तानी में एमआई प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हुई. लेकिन एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस ने उनको हरा दिया.

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सीजन काफी खराब गुजरा. जिसके बाद टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनने के बारे में विचार बना चुकी है. ऐसे में सवाल ये उठाता है कि अब मुंबई का अगला कप्तान कौन होगा. इसमें तिलक वर्मा को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. क्योंकि वो यंग है और अगले चार-पांच साल फ्रेंचाइजी की कमान संभल सकते हैं.

Bhaskar Tiwari

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