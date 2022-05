क्रिकेट जगत गुजरात टाइटन्स को पहले ही सीजन में खिताब जिताने वाले हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ कर रहा हैं। हार्दिक की तारीफ करने वाले दिग्गजों में वेस्टइंडीज के इयान बिशप का नाम भी शामिल हो गया है। इयान बिशप हार्दिक पांड्या की कप्तानी के कायल हो गए हैं।

IPL 2022 से पहले हर कोई हार्दिक की काबिलियत पर संदेह कर रहा था। कई लोगों ने जहां हार्दिक की फिटनेस पर उंगली उठाई तो कुछ लोगों ने उनकी कप्तानी पर बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन पांड्या ने खिताब जीतने के बाद हर किसी की जुबान बंद कर दी।

IPL के 15वें सीजन में हार्दिक के बल्ले से 487 रन निकले और गेंद से उन्होंने 8 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार्दिक की परफॉर्मेंस ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। गेंदबाजी में 3 बड़े विकेट निकालने के बाद उन्होंने 30 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी खेली।

गुजरात के खिताब जीतने के बाद इयान बिशप ने कहा कि हार्दिक अगर गेंदबाजी के लिए फिट हैं तो किसी भी टीम के लिए एक शानदार खिलाड़ी साबित होंगे। बिशप ने कहा, “अगर एक बार हार्दिक गेंदबाजी करने लिए फिट हो जाते हैं तो किसी भी टीम के लिए खरा सोना साबित होंगे।”

By the way, Hardik Pandya is gold for any team once he’s fit to bowl.

बिशप ने गुजरात को पहले ही सीजन खिताब जीतने की बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “गुजरात और हार्दिक पांड्या को पहले ही सीजन खिताब जीतने की बहुत-बहुत बधाई। शानदार गेंदबाजी यूनिट और इस सीजन कई खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर अपने खेल से कमाल का प्रदर्शन किया।”

Congrats to Hardik Pandya and his @gujarat_titans one of two franchises to win tHe IPL in their first season. Wonderful bowling unit and so many different guys stepping up all season. ?????

— Ian Raphael Bishop (@irbishi) May 29, 2022