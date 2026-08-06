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CSK नहीं इस फ्रैंचाइजी टीम से जुड़ेंगे हार्दिक पांड्या, मिल सकती है कप्तानी

चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ हार्दिक पांड्या की चल रही संभावित ट्रेड बातचीत अटकी हुई मानी जा रही है. चेन्नई सुपरकिंग्स में रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी बरकरार रखने की संभावना अधिक है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 08:31 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 08:31 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 08:31 PM IST

Hardik Pandya

Hardik Pandya

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा अपडेट आया है. हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हार्दिक पांड्या को केकेआर ने बड़ा ऑफर दिया है, इसके अलावा उन्हें कप्तानी भी ऑफर की गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हार्दिक पांड्या को 30 करोड़ और कप्तानी का ऑफर दिया है. इससे पहले हार्दिक पांड्या के चेन्नई सुपरकिंग्स से जुड़ने की भी खबर आई थी.

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रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ हार्दिक पांड्या की चल रही संभावित ट्रेड बातचीत अटकी हुई मानी जा रही है. चेन्नई सुपरकिंग्स में रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी बरकरार रखने की संभावना अधिक है, जिसकी वजह से हार्दिक की कप्तानी वाली मांग पूरी नहीं हो पाई.

केकेआर को है कप्तान की तलाश

अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आईपीएल 2027 में नए कप्तान की जरुरत है. रिंकू सिंह को उपकप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा था, लेकिन अनुभवी कप्तान और ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

इससे पहले भी केकेआर और मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. केकेआर ऑल-कैश डील या प्लेयर स्वैप दोनों विकल्पों पर विचार कर सकती है.

2024 में मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की हुई थी वापसी

हार्दिक पांड्या साल 2024 में गुजरात टाइटंस से मुंबई लौटे थे और तीन सीजन टीम की कप्तानी की. साल 2026 सीजन में मुंबई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. मुंबई इंडियंस की टीम प्वॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही थी. टीम ने 14 मुकाबले में सिर्फ चार मैच जीते थे.

आईपीएल में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में 162 मैच खेले हैं. 162 मैच की 150 इनिंग में उन्होंने 2955 रन बनाए हैं. हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में 82 विकेट भी चटकाए हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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