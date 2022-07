भारत ने हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी के दम पर मैनचेस्टर में तीसरे वनडे में मेजबान इंग्लैंड को 259 रनों पर ढेर कर दिया। हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए जबकि चहल 9.5 ओवर में 3 विकेट अपनी झोली में डाले। मोहम्मद सिराज को 2 और रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली।

इस मैच में हार्दिक पांड्या ने वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 31 रन देकर 3 विकेट था जो उन्होंने अपने डेब्यू वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में बनाया था। दिलचस्प बात ये है कि अब हार्दिक के तीनों फॉर्मेट में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन इंग्लैंड की धरती पर इंग्लिश टीम के खिलाफ हो गया है।

हार्दिक पांड्या की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार तीसरी बार मेजबान इंग्लैंड को ऑलआउट करने में कामयाब रहा। इससे पहले सीरीज के 1st वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 110 रनों पर ढेर कर दिया था। वहीं, दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड 246 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।

Jason Roy ☑️

Ben Stokes ☑️

Jos Buttler ☑️

Liam Livingstone ☑️@hardikpandya7 is our Top Performer from the first innings for his brilliant bowling figures of 4/24 in 7 overs.

A look at his bowling summery here ??#ENGvIND pic.twitter.com/JxCq1otKUH

— BCCI (@BCCI) July 17, 2022