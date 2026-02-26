बीच पारी में पंड्या को आया ख्याल, फिर तो रूप बदलकर जिम्बाब्वे के धागे खोल दिए

IND vs ZIM: हार्दिक पंड्या को पारी के बीच में ही आया ख्याल, फिर अंदाज बदलकर जिम्बाब्वे के धागे खोल दिए

हार्दिक पंड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 23 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई. अपनी पारी के बाद उन्होंने इस पर खुलकर बात की. और बताया कि वह लंबे-लंबे छक्के कैसे लगा रहे थे.

चेन्नई: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में 72 रन से शानदार जीत दर्ज की. हार्दिक पंड्या इस टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने. दाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने बल्ले से कमाल की पारी खेली. उन्होंने 23 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए. हार्दिक ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 31 गेंद पर 84 रन जोड़े. वर्मा ने भी 16 गेंद पर 44 रन बनाए.

एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने 4 विकेट खोकर 256 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 184 रन ही बना सकी.

हार्दिक पंड्या ने खोला लंबे-लंबे छक्के का राज

मैच जीतने के बाद हार्दिक पंड्या ने अपनी ताबड़तोड़ पारी को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा, ‘मैं काफी खुश हूं. 23 गेंदों में 50 सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस स्थिति में मुझे खुद को दोबारा आंकना पड़ा. मुझे लगा कि मैं ज्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहा था. मैच के दौरान अहसास हुआ कि मैं टाइमिंग पर भरोसा रखकर भी छक्के लगा सकता हूं. मेरे लिए यह लय बनाए रखने वाला अच्छा मैच रहा, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में मैं वो नहीं कर पा रहा था जो चाहता था. इसलिए मैं संतुष्ट हूं.’

साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया

गुरुवार को खेले गए पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी. जब पंड्या से पूछा गया कि क्या वह साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच मैच पर नजर बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा, ‘हां, हम सब उस मैच पर नजर रखे हुए थे. लेकिन अब बात अच्छा क्रिकेट खेलने के साथ अपने स्किल सेट पर भरोसा रखने की, दबाव को झेलने की और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की है. साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज का मैच खत्म होने के बाद हमारा पूरा फोकस अपने खेल पर था. यह हमारा मैच है और हमें इसी पर ध्यान देना है.’

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या ने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 21 रन दिए. अपनी किफायती गेंदबाजी को लेकर पंड्या ने कहा, “काफी अच्छा लगा. मुझे नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद है, उसमें स्विंग मिलती है. भगवान की कृपा है कि मेरे पास इन-स्विंग और आउट-स्विंग दोनों का कौशल है. इससे विकेट लेने का मौका मिलता है और बल्लेबाज के लिए भी चुनौती होती है. मैं इससे संतुष्ट हूं. मेरा एक ओवर अभी बाकी है, मैं जाकर उसे पूरा करूंगा.’ उन्होंने ऐसा किया भी और मैच खत्म होने के बाद एक ओवर खाली विकेट पर गेंदबाजी की.