राजकोट में खेले गए चौथे T20I मुकाबले में टीम इंडिया की जीत में हार्दिक पांड्या (46) और दिनेश कार्तिक (55) की अहम भूमिका रही। दोनों ने बल्ले से कमाल करते हुए भारत का स्कोर 169 रनों तक पहुंचाया और फिर शानदार गेंदबाजी के दम पर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत से भारत ने सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली। हार्दिक और दिनेश IPL के 15वें सीजन से कमाल के फॉर्म में हैं और दोनों ही खिलाड़ी ने IPL के प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी की है।

5 मैचों की T20I सीरीज में चौथी जीत के बाद हार्दिक और दिनेश ने BCCI.TV पर खुलकर बात की। इस दौरान हार्दिक ने खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में धोनी की सलाह ने उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद की। पांड्या ने कहा, “अपने शुरुआती दिनों में मैंने माही भाई से एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि वह दबाव को खुद से कैसे दूर रखते हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही काम सलाह दी।”

हार्दिक ने कहा, “माही भाई ने मुझसे कहा- ‘अपने खुद के स्कोर के बारे में सोचना बंद करो और इस बारे में सोचना शुरू करो कि आपकी टीम को क्या चाहिए।’ बहुत पहले से ये सबक मेरे दिमाग में अटका हुआ है और इससे मुझे ऐसा खिलाड़ी बनने में मदद मिली जैसा कि अभी मैं हूं।”

In-flight insightful conversation ?

Learning from the great @msdhoni ?

Being an inspiration ?

DO NOT MISS as @hardikpandya7 & @DineshKarthik chat after #TeamIndia‘s win in Rajkot. ? ? – By @28anand

Full interview ?️? #INDvSA | @Paytmhttps://t.co/R6sPJK68Gy pic.twitter.com/wx1o9dOPNB

— BCCI (@BCCI) June 18, 2022