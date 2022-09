मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I में भारत के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बल्ले से कमाल की पारी निकली जिसके दम पर टीम इंडिया 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। हार्दिक पांड्या उस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए जब 12वें ओवर में केएल राहुल अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। यहां से हार्दिक ने सूर्यकुमार का बखूबी साथ दिया।

14वें ओवर में सूर्यकुमार के आउट होने के बाद पांड्या ने पारी की कमान संभाली और एक छोर पर खड़े होकर लगातार बड़े शॉट लगाते रहे। इस दौरान हार्दिक ने 19वें ओवर में चौके के साथ महज 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस पचासे में उन्होंने 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके बाद भी हार्दिका बल्ला नहीं थमा और आखिरी ओवक की आखिरी तीन गेंदों पर उन्होंने छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए भारत का स्कोर 208 रनों तक पहुंचा दिया।

हार्दिक पांड्या 30 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। इस तरह स्टार ऑलराउंडर T20I में अपना सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर बनाने में सफल रहे। हार्दिक का साल 2022 में ये दूसरा पचासा है। यही नहीं, पांड्या नंबर 5 या उससे नीच बल्लेबाजी करते हुए तीसरा सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामलें में मनीष पांडेय पहले और युवराज सिंह दूसरे पायदान पर हैं।

T20I में हार्दिक पांड्या का सर्वोच्च स्कोर:-

71* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022 में

51 बनाम इंग्लैंड, 2022 में

46 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2022 में

42* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2020 में

