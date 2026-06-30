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Hardik Pandya: बेंगलुरु शिफ्ट हुए हार्दिक पांड्या, बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नया ठिकाना

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने करियर को देखते हुए अहम फैसला लिया है. अब वो मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं. पांड्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को अपना स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने के मकसद से बेंगलुरु में रहने का फैसला किया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 30, 2026, 05:42 PM IST

Published On Jun 30, 2026, 05:42 PM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 05:42 PM IST

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस पर फुल फोकस करना चाहते हैं. जिसके लिए हार्दिक ने एक बड़ा फैसला किया है. पांड्या ने अपने करियर के बाकी समय के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को अपना स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने के मकसद से बेंगलुरु में रहने का फैसला किया है और वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रमुख मौजूदा क्रिकेटर बन गए हैं. पांड्या का यह कदम इसलिए सभी का ध्यान खींच रहा है. क्योंकि भारत के केंद्रीय अनुंधित खिलाड़ी आम तौर पर चोट से उबरने (रिहैबिलिटेशन), फिटनेस परीक्षण या राष्ट्रीय शिविर के लिए ही सीओई जाते हैं.

अभी मुंबई रहते हैं हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं. लेकिन उन्होंने पिछले दशक में अधिकतर समय मुंबई में बिताया है और मुख्य रूप से अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियन्स की घंसोली स्थित सुविधा में ट्रेनिंग की है. अभी जांघ की चोट से उबर रहे 32 वर्षीय पांड्या ब्रिटेन के सीमित ओवरों के मौजूदा दौरे से बाहर हो गए थे. उन्होंने पिछले छह महीने में सीओई में काफी समय बिताया है.

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बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि हार्दिक पहले ही स्थायी रूप से बेंगलुरु स्थानांतरित हो चुके हैं. उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में सीओई के पास एक संपत्ति किराए पर ली है. वह अपने करियर के बाकी समय के लिए सीओई को अपना स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे. हार्दिक मुंबई से बाहर जाना चाहते थे. क्योंकि ट्रेनिंग के लिए रोजाना अपने लोअर परेल स्थित घर से आना-जाना एक समस्या बन गई थी. केंद्रीय अनुबंध वाले क्रिकेटर के तौर पर उन्हें सीओई में चोट के इलाज से लेकर कौशल ट्रेनिंग तक सभी सुविधाएं मिलेंगी.

अगले 5 या 6 तक खेलना चाहते हैं हार्दिक

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह जब तक वह भारत के लिए सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलते हैं. तब तक बेंगलुरु में बसने जैसा है और उनका इरादा कम से कम अगले पांच से छह साल तक खेलने का है. सूत्र ने कहा कि यहां तक ​​कि जब वह अपने कौशल पर काम करते हैं. जैसे सीओई द्वारा नियुक्त किए गए नेट गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना तो हार्दिक उन्हें अपनी जेब से पैसे देते हैं.

माना जा रहा है कि पांड्या की चोट से उबरने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने निजी काम के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ली है और उम्मीद है कि वह एक-दो दिन में सीओई लौट आएंगे. हालांकि यह साफ नहीं है कि ‘खेलने के लिए वापसी’ प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद फिट घोषित किए जाने पर उन्हें ब्रिटेन दौरे के ठीक बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए चुना जाएगा या नहीं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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