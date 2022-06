कटक: भारतीय टीम में वापसी करने से पहले हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की दिनचर्या काफी अनुशासन भरी रही जिसमें वह रात को साढ़े नौ बजे सो जाते और सुबह पांच बजे उठते जिससे उन्हें खुद के और अन्य चीजों के खिलाफ जंग जीतने में मदद मिली.

इस स्टार ऑलराउंडर ने चार महीनों तक कड़ाई से इस ‘टाइम टेबल’ का पालन किया जिसके बाद उन्होंने गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) की अगुआई कर टीम को पदार्पण में ही इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) खिताब दिलाने का कमाल कर दिखाया जिसकी बदौलत उनकी भारतीय टीम में वापसी हुई.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में पंड्या ने आईपीएल 2022 (IPL 2022) की जीत और इसके बाद मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में बात की.

From emotions on making a comeback to #TeamIndia and #TATAIPL triumph to goals for the future.

