भारत ने साउथैम्पटन में खेले गए पहले टी20 इंटरनैशनल में इंग्लैंड को 50 रन से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 198 रन बनाए। इसके जवाब में 20वें ओवर में इंग्लैंड 148 पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत के नायक रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या। पंड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार खेल दिखाया।

हार्दिक ने बल्ले से शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 33 गेंद पर 51 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने छह चौके और एक छक्का लगाया। उनकी पारी ने ही भारत को 198 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में धमाका करते हुए चार विकेट लिए। हार्दिक ने 33 रन देकर इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों को पविलियन भेजा। इसके साथ ही हार्दिक टी20 इंटरनैशनल में एक खास क्लब में जगह बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

