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टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हरमनप्रीत कौर के लिए अच्छी खबर, एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया की कप्तानी

हरमनप्रीत कौर को एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है. हाल ही में टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई थी. इसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे थे

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 30, 2026, 09:54 AM IST

Published On Jun 30, 2026, 09:54 AM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 09:54 AM IST

हरमनप्रीत कौर पर सिलेक्टर्स का भरोसा कायम है. इस अनुभवी बल्लेबाज को सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है. भारतीय टीम महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई. इसके बाद हरमनप्रीत कौर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ही भारत ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसी भी खबरें थीं कि इस टीम में बदलाव किया जा सकता है. लेकिन मंगलवार सुबह सिलेक्शन कमिटी ने हरमनप्रीत के नाम पर ही मुहर लगाई.

2026 के एशियन गेम्स आइची-नागोया में खेले जाएंगे. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन की तरह टूर्नामेंट में उतरी है. 2022 में हांगझू, चीन में हुए एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है.

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स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है. वहीं श्रेयांका पाटिल, जो टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गई थीं, भी टीम का हिस्सा हैं. हालांकि उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा.

2026 एशियाई खेलों के लिए भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव, नंदनी शर्मा।

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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