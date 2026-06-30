हरमनप्रीत कौर पर सिलेक्टर्स का भरोसा कायम है. इस अनुभवी बल्लेबाज को सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है. भारतीय टीम महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई. इसके बाद हरमनप्रीत कौर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ही भारत ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसी भी खबरें थीं कि इस टीम में बदलाव किया जा सकता है. लेकिन मंगलवार सुबह सिलेक्शन कमिटी ने हरमनप्रीत के नाम पर ही मुहर लगाई.

2026 के एशियन गेम्स आइची-नागोया में खेले जाएंगे. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन की तरह टूर्नामेंट में उतरी है. 2022 में हांगझू, चीन में हुए एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है.

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स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है. वहीं श्रेयांका पाटिल, जो टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गई थीं, भी टीम का हिस्सा हैं. हालांकि उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा.

2026 एशियाई खेलों के लिए भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव, नंदनी शर्मा।