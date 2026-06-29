Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया

लंदन: बीते साल वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद थे. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम उस इतिहास को दोहरा नहीं पाई. टीम सेमीफाइनल तक का सफर भी तय नहीं कर पाई. रविवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के साथ ही भारत महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया. हार के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना कि भारत को टॉप टीमों के खिलाफ अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है.

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. भारत ने चार विकेट पर 170 रन का स्कोर बनाया. लेकिन यह काफी नहीं रहा. ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर बाकी रहते हुए मैच अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी (56) और एश्ले गार्डनर (नाबाद 53) की पारियां खेलीं. भारत ने पांच मुकाबलों में छह अंकों के साथ अपना अभियान खत्म किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आठ-आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए.

Add Cricket Country as a Preferred Source

भले ही हरमनप्रीत कौर को लगता है कि भारत ने बोर्ड पर काफी रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि टीम टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही.

मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ‘हमने बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया. जब मैं बल्लेबाजी कर रही थी, तो मुझे लगा कि हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हमने अच्छा काम किया. वे रन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए. अगर मैं पूरे टूर्नामेंट के बारे में सोचूं, तो हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. सबसे अच्छी टीमों के विरुद्ध हमेशा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है. हमें इस पर फिर से सोचने की जरूरत है.’

हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने का श्रेय देते हुए कहा कि अपनी पारी के दौरान विकेट बचाए रखने के बावजूद भारत इसका फायदा नहीं उठा सका. उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी टीमों में से एक है. उन्होंने अपनी योजनाओं के अनुसार गेंदबाजी की. हमने विकेट नहीं गंवाए, लेकिन साथ ही हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी. यह एक अच्छा मैच था, लेकिन दुर्भाग्य से हम जीत नहीं सके.’

हरमनप्रीत ने कहा, ‘बतौर टीम हमें कई चीजों पर फिर से सोचने की जरूरत है, खासकर यह कि अच्छी टीमों के खिलाफ हमें कैसे खेलना है. कई बार हम मैच में बने रहते हैं, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हम बहुत ज्यादा रन लुटा देते हैं. अगर हमें लक्ष्य का पीछा करना हो, तो हम बल्लेबाजी करते हुए उतने रन नहीं बना पाते. मुझे लगता है कि ऐसा काफी समय से हो रहा है.’