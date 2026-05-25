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वर्ल्ड कप की तैयारियों को छोड़ दिल्ली पहुंचीं हरमनप्रीत कौर, राष्ट्रपति के हाथों मिला पद्म श्री अवॉर्ड

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया. वहीं भारत के पूर्व कप्तान और ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी यह सम्मान मिला.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 25, 2026, 09:05 PM IST

Published On May 25, 2026, 09:05 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 09:05 PM IST

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया. इस साल सम्मानित होने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में हरमनप्रीत भी शामिल थीं. उनके साथ भारतीय पुरुष टीम के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी यह सम्मान मिला. हरमन की कप्तानी में पिछले साल भारत ने इतिहास रचा था. जिसके लिए उनको ये सम्मान मिल रहा है. कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता. टीम इंडिया इस साल होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है. लेकिन हरमन इस सम्मान के लिए दिल्ली में रुकी रही.

हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री का अवॉर्ड

हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके शानदार योगदान और ‘विमेन इन ब्लू’ को अंतरराष्ट्रीय सफलताएं दिलाने में उनके नेतृत्व को देखते हुए दिया गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल 2025 में अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब जीता था. यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किया गया. राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए. जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं. कुल मिलाकर, साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है.

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सम्मान मिलने पर क्या बोली हरमन

जब पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की गई थी. तब हरमनप्रीत कौर ने अपनी विमेंस प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में आभार व्यक्त करते हुए इस क्षण को अपने परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया था. फ्रेंचाइजी की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में हरमनप्रीत कौर ने कहा था कि मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से फोन आया. इस साल मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने वाला है. मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है. मुझे खुशी है कि, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को इस बारे में पता चला.

उन्होंने सम्मान सूची में रोहित शर्मा के शामिल होने पर भी खुशी जताई और कहा कि (रोहित शर्मा) को भी बहुत-बहुत बधाई. हमने देखा है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है. मुझे लगता है कि यह उनके लिए भी एक शानदार क्षण है. 37 वर्षीय हरमनप्रीत भारत की तरफ से 195 टी20 मुकाबलों में 29.78 की औसत के साथ 3,991 रन बना चुकी हैं. जिसमें एक शतक भी शामिल है. 164 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 7 शतकों के साथ 4,541 रन बनाए हैं. 7 टेस्ट मुकाबलों में दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 230 रन जुटाए हैं.

Bhaskar Tiwari

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