पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL 2023 के 21वें मुकाबले में अपनी प्लेइंग इलेवन में हरप्रीत सिंह भाटिया को जगह दी. 31 साल के हरप्रीत भाटिया ने प्लेइंग इलेवन में चुने जाने के साथ ही इतिहास रच दिया. दरअसल, हरप्रीत भाटिया को साल 2012 के बाद पहली बार IPL मैच खेलने का मौका मिला. इस तरह वह सबसे लंबे गैप के बाद IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. हरप्रीत के 2 IPL मैचों के बीच 3981 दिन का अंतर रहा. इससे पहले ये भारतीय रिकॉर्ड श्रीवत्स गोस्वामी के नाम था जिनके 2 IPL मैचों के बीच 2181 दिन का अंतर था.

2 IPL मैचों के बीच सबसे बड़ा गैप (अंतर)

