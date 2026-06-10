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ICC Rankings: जो रूट को पीछे छोड़कर नंबर-1 बने हैरी ब्रूक, शुभमन गिल ने भी लगाई छलांग

हैरी ब्रूक दिसंबर 2024 में पहली बार नंबर 1 बने थे और अब 17 जून को द ओवल में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले उन्होंने यह स्थान फिर हासिल कर लिया है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 10, 2026, 04:25 PM IST

Published On Jun 10, 2026, 04:25 PM IST

Last UpdatedJun 10, 2026, 04:25 PM IST

Joe Root

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इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अपने साथी जो रूट को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया. जबकि भारत के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया एकमात्र मैच में शतक जड़ने के बाद दो स्थान की छलांग लगाकर आठवें स्थान पर पहुंच गए. भारत ने यह मैच इनिंग और 300 रनों से जीता था.

हैरी ब्रूक ने लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच के पहले इनिंग में अर्धशतक लगाकर नंबर एक का स्थान वापस हासिल किया है. उनकी 56 रनों की पारी मैच की दो अर्धशतकीय पारियों में से एक थी. ब्रूक की इस पारी से सीनियर बल्लेबाज जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए, जिन्होंने मैच में सिर्फ 1 और 8 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

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18 महीने के बाद फिर से नंबर-1 बने हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक दिसंबर 2024 में पहली बार नंबर 1 बने थे और अब 17 जून को द ओवल में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले उन्होंने यह स्थान फिर हासिल कर लिया है. 18 महीने के बाद वह वापस नंबर-1 बने हैं.

शुभमन गिल ने दो पायदान की लगाई छलांग

इसी बीच, शुभमन गिल ने न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ 126 रन बनाकर रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़ गए. इंग्लैंड के बेन डकेट (तीन स्थान ऊपर 15वें), जेमी स्मिथ (पांच स्थान ऊपर संयुक्त 23वें) और ग्लेन फिलिप्स (15 स्थान ऊपर 40वें) को भी बल्लेबाज रैंकिंग में फायदा हुआ है.

टॉप-10 में गस एटकिंसन की एंट्री, नाथन स्मिथ ने लगाई लंबी छलांग

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन गेंदबाजी रैंकिंग में सात स्थान ऊपर चढ़कर टॉप-10 में दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं. वह ऑलराउंडर रैंकिंग में छठे स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड के काइल जैमिसन (22वें) और ओली रॉबिनसन (23वें) रैंकिंग में वापसी करने वाले गेंदबाज रहे, जबकि कीवी तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ 16 स्थान ऊपर 43वें स्थान पर पहुंच गए.

वनडे रैंकिंग में किसका है जलवा ?

पाकिस्तान के कलाई स्पिनर अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 6 विकेट लेकर गेंदबाजों की रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए. शाहीन अफरीदी सात विकेट लेकर चार स्थान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंचे. ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 13 स्थान ऊपर 31वें और बांग्लादेश के नाहिद राना 23 स्थान ऊपर 24वें स्थान पर पहुंचे. श्रीलंका के कुसल मेंडिस (12वें) और जनिथ लियानागे (22वें) के अलावा बांग्लादेश के लेफ्ट-हैंडर तंजीद हसन सात स्थान ऊपर 33वें स्थान पर पहुंचे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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