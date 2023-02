NZ vs ENG: धमाकेदार शतक जड़ हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, तोड़ा ब्रैडमैन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में दूसरे और अंतिम टेस्ट का आगाज हो चुका है जिसमें पहले दिन मेहमान इंग्लिश टीम ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट खोकर 315 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट शतक बनाकर नाबाद रहे।

ब्रूक ने 169 गेंदों में नाबाद 184 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 5 छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर उनके साथ जो रूट हैं, जिन्होंने अपना 29वां टेस्ट शतक (नाबाद 101) पूरा किया। इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 294 रनों की अटूट साझेदारी कर घरेलू टीम की लय को बिगाड़ दिया।

पिछले पांच टेस्ट मैचों में चार शतक बनाने वाले ब्रूक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उनके 169 गेंदों के प्रयास में कुछ शानदार स्ट्रोक थे। उन्होंने कुल मिलाकर 807 टेस्ट रन बनाए, जो इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के लिए नौ पारियों के बाद सबसे अधिक है। यही नहीं, हैरी ब्रूक का टेस्ट में औसत 100 के पार चला गया है। इसके साथ ही उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट में सबसे ज्यादा औसत के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।

ब्रूक 6 मैचों की 9 पारियों में 100.87 की औसत और 99.38 के स्ट्राइक रेट से 807 रन बना चुके हैं जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान वह एक बार नॉट आउट भी रह चुके हैं।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पोप के साथ बेसिन रिजर्व के आउट होने के बाद इंग्लैंड 21-3 पर हो गया था। लेकिन वहां से, मेजबानों के लिए मुश्किल भरा पल था, क्योंकि ब्रूक और रूट ने शानदार साझेदारी की।

