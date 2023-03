जडेजा को पछाड़कर हैरी ब्रूक बने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, महिलाओं में गार्डनर ने मारी बाजी

दुबई. इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने सोमवार को भारत के रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता जबकि ऑस्ट्रेलिया की एशलेग गार्डनर ने महिला वर्ग में बाजी मारी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ब्रूक को दूसरी बार महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. वह पाकिस्तान के बाबर आजम सहित सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है.

हाल में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत गार्डनर को दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था.

आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा कि फरवरी माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के नतीजे दिसंबर 2022 के समान है और तब भी ब्रूक और गार्डनर ने पहली बार ये पुरस्कार अपने नाम किए थे.

गार्डनर को साउथ अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप के दौरान खिताब की रक्षा के सफल अभियान के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला. उन्होंने टूर्नामेंट में नियमित विकेट चटकाने के अलावा महत्वपूर्ण रन भी बनाए और दुनिया की नंबर एक T20 ऑलराउंडर के रूप में अपना रुतबा बढ़ाया. गार्डनर को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया.

ब्रूक को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अच्छे प्रदर्शन के बाद दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की ओर से शानदार प्रदर्शन किया.

