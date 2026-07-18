IND VS ENG: वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को लॉर्ड्स में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है और रविवार को होने वाला तीसरा मुकाबला निर्णायक होगा. इस मैच से एक दिन पहले भारतीय टीम में बदलाव हुआ है. भारतीय टीम में चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह हर्ष दुबे को मौका दिया गया है.

कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान वॉशिंगटन सुंदर की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें बाकी सीरीज से बाहर कर दिया गया है. BCCI ने एक आधिकारिक बयान में कहा, अपनी चोट के आगे के इलाज के लिए वाशिंगटन सुंदर स्कैन करवाएंगे और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेंगे.

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वॉशिंगटन सुंदर ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और नाबाद अर्धशतक लगाया था. हालांकि दूसरे वनडे मैच में उन्होंने निराश किया. दूसरे वनडे में चोटिल कर वह सीरीज के बाकी बचे मुकाबले से बाहर हो गए.

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Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.



More Details 🔽 | #ENGvINDhttps://t.co/Y6LgzTJAyS — BCCI (@BCCI) July 18, 2026

हर्ष दुबे को मिला मौका

सुंदर की जगह भारतीय टीम में युवा ऑलराउंडर हर्ष दुबे को मौका दिया गया है. हर्ष दुबे ने अफगानिस्तान के खिलाफ इसी साल डेब्यू किया था और अपने डेब्यू सीरीज में काफी प्रभावित किया था. उन्होंने दो मैच में चार विकेट अपने नाम किए थे. आईपीएल 2026 में भी हर्ष दुबे ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने आईपीएल 2026 में आठ विकेट चटकाए.

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तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे