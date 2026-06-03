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हर्ष दूबे को समझ ही नहीं आया कि टीम इंडिया में हुआ है सिलेक्शन, कैसे पता चली खबर, बताई सारी कहानी

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दूबे को भारतीय टीम में मौका मिला है. उन्होंने कहा कि वह रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर काफी उत्साहित हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 03, 2026, 03:17 PM IST

Published On Jun 03, 2026, 03:17 PM IST

Last UpdatedJun 03, 2026, 03:17 PM IST

Harsh Dubey in Afghanistan series

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्पिनर हर्ष दूबे को जगह मिली है. भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलने हैं. वनडे में भारतीय टीम के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े सितारे खेलेंगे. और दूबे इन दिग्गजों के साथ खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. उनका कहना है कि इन दोनों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक बड़ी उपलब्धि होगी. और साथ ही टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के कप्तानी स्टाइल को समझने को लेकर भी वह काफी उत्सुक हैं.

बाएं हाथ के स्पिनर 23 वर्षीय दुबे को टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है. उन्होंने कहा कि जब उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने जाने की जानकारी मिली तब से सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है.

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दुबे ने जिओस्टार से कहा, ‘मैं तब हवाई अड्डे पर था जब मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया कि वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर मुझे कैसा लग रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘लाउंज में शोर और नेटवर्क की समस्या के कारण मुझे लगा कि वह श्रीलंका में भारत ए टीम की वनडे ट्राएंगुलर सीरीज की बात कर रहे हैं. इसलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना सपना सच करने के करीब पहुंच गया हूं.’

दुबे ने कहा, ‘लेकिन मैंने जैसे ही फोन बंद किया संदेश आने लग गए कि मुझे टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है. मैंने ऑनलाइन खबर देखी तो सच कहूं मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सपना देख रहा हूं.’

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में विदर्भ की तरफ से खेलते हुए 69 विकेट लेने के अलावा 469 रन भी बनाए थे.

उन्होंने कहा, ‘मैं अभी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने के बारे में नहीं सोच रहा हूं. अभी मैं जो भी मौका मिलता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं.’

टेस्ट मैच के बाद होने वाले तीन वनडे मैचों के दौरान कोहली और रोहित के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर दुबे ने कहा, ‘मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूं. जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया है, तब से उन्हें खेलते हुए देख रहा हूं. अगर मुझे उनके साथ एक भी मैच खेलने का मौका मिल जाए, तो यह मेरे लिए सपना सच होने जैसा होगा.’

टेस्ट और वनडे कप्तान गिल के साथ खेलने के बारे में दुबे ने कहा, ‘मैं वास्तव में शुभमन गिल को एक व्यक्ति के रूप में करीब से देखना चाहता हूं क्योंकि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में आप कभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है या एक कप्तान के रूप में वह कैसा है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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