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IND VS ENG: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, इंग्लैंड टी-20 सीरीज से बाहर हुआ दो खिलाड़ी

भारतीय टीम ने चौथे टी-20 मैच के प्लेइंग-11 में दो बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 09, 2026, 10:23 PM IST

Published On Jul 09, 2026, 10:23 PM IST

Last UpdatedJul 09, 2026, 10:23 PM IST

Harshit Rana

Harshit Rana

इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के ऑलराउंडर हर्षित राणा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट की वजह से इंग्लैंड टी-20 सीरीज से बाहर हो गए है. वह चौथे और पांचवें टी-20 मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने दोनों खिलाड़ियों की जांच की है और उन्हें चौथे एवं पांचवें T20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर रहने की सलाह दी है.

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बीसीसीआई ने जारी किया बयान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को एक बयान में कहा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की है और उन्हें चौथे और पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर कर दिया है.

प्रसिद्ध कृष्णा- वॉशिंगटन सुंदर को मिला मौका

वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के सीरीज से बाहर होने के बाद चौथे टी-20 मैच में उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है. भारतीय टीम ने चौथे टी-20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

IND VS ENG 4th T20I: भारतीय टीम में दो बदलाव, सुंदर- प्रसिद्ध को मिला मौका, कौन हुआ बाहर ?

चौथे टी-20 मैच में भारत की प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

भारत इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय हार चुका है जबकि पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. भारतीय टीम अगर आज का मुकाबला गंवाती है तो टीम सीरीज भी गंवा देगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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