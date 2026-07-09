IND VS ENG: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, इंग्लैंड टी-20 सीरीज से बाहर हुआ दो खिलाड़ी

भारतीय टीम ने चौथे टी-20 मैच के प्लेइंग-11 में दो बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.
Published On Jul 09, 2026, 10:23 PM IST
Last UpdatedJul 09, 2026, 10:23 PM IST
Harshit Rana
इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के ऑलराउंडर हर्षित राणा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट की वजह से इंग्लैंड टी-20 सीरीज से बाहर हो गए है. वह चौथे और पांचवें टी-20 मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे.
हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने दोनों खिलाड़ियों की जांच की है और उन्हें चौथे एवं पांचवें T20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर रहने की सलाह दी है.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को एक बयान में कहा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की है और उन्हें चौथे और पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर कर दिया है.
वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के सीरीज से बाहर होने के बाद चौथे टी-20 मैच में उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है. भारतीय टीम ने चौथे टी-20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.
IND VS ENG 4th T20I: भारतीय टीम में दो बदलाव, सुंदर- प्रसिद्ध को मिला मौका, कौन हुआ बाहर ?
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
भारत इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय हार चुका है जबकि पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. भारतीय टीम अगर आज का मुकाबला गंवाती है तो टीम सीरीज भी गंवा देगी.