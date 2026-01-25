×
  • WATCH: 5वीं बार हर्षित राणा का शिकार बने डेवॉन कोनवे, हार्दिक पांड्या ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच

WATCH: 5वीं बार हर्षित राणा का शिकार बने डेवॉन कोनवे, हार्दिक पांड्या ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच

हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में डेवॉन कोनवे को पवेलियन भेजा. डेवॉन कोनवे के शॉट पर हार्दिक पांड्या ने बाईं तरफ छलांग लगाकर कमाल का कैच लपका.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 25, 2026 7:43 PM IST

Harshit Rana Hardik Pandya
Harshit rana dismissed fifth time Devon Conway: भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार को तीसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में कमाल किया और डेवॉन कोनवे को अपना शिकार बनाया. हर्षित राणा की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कमाल का कैच लपका. इस सीरीज में पांचवीं बार डेवॉन कोनवे हर्षित राणा का शिकार बने.

हर्षित राणा ने वनडे सीरीज के तीनों मैच और टी-20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में डेवोन कॉनवे को अपना शिकार बनाया है.

हार्दिक पांड्या ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच

तीसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड की पारी के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा ने डेवॉन कोनवे को पवेलियन भेजा. डेवॉन कोनवे ने लेंथ गेंद को जगह बनाकर खेला, मगर उनका बल्ला घूम गया. गेंद मिडऑफ पर हवा में गई, जहां हार्दिक पांड्या ने की बायीं तरफ छलांग लगाकर इस कैच को पूरा किया. हार्दिक पूरी तरह हवा में था, मगर उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा और गेंद को हाथ से निकलने नहीं दिया. डेवॉन कोनवे सिर्फ एक रन की पारी खेलकर आउट हो गए.

कॉनवे vs हर्षित (न्यूजीलैंड का भारत दौरा 2026)

05 पारियां
27 गेंदें
19 रन
पांच बार आउट
औसत 3.80
गलत शॉट % 28.5

डेवॉन कोनवे का फ्लॉप शो जारी

न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कोनवे का भारत के खिलाफ सीरीज में फ्लॉप शो जारी है. वनडे सीरीज में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे डेवॉन कोनवे टी-20 सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वनडे सीरीज के तीन मैच में उन्होंने 77 रन बनाए थे. वहीं शुरुआती तीन टी-20 मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 20 रन आए हैं.

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

तीसरे टी-20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम ने तीसरे टी-20 मैच में दो बदलाव किया है. अर्शदीप सिंह की जगह हार्दिक पांड्या प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है.

भारत की प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

