T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाई टेंशन

भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, उनकी उपलब्धता के बारे में आखिरी फैसला दिन के आखिर तक पता चल जाएगा.

Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 6, 2026 3:51 PM IST

Harshit Rana

Harshit Rana doubtful T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारत के स्टार ऑलराउंडर हर्षित राणा टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं. 4 फरवरी को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान चोट लगी थी और वह सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी के बाद मैदान से बाहर चले गए थे.

शुक्रवार को भारत के टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, उनकी उपलब्धता के बारे में आखिरी फैसला दिन के आखिर तक पता चल जाएगा.

राणा अभी बाहर नहीं हुए हैं: सूर्या

सूर्यकुमार ने शनिवार को मुंबई में USA के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के भारत के पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, उन्हें अभी तक बाहर नहीं किया गया है, फिजियो उनका असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, आज हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह बहुत अच्छा नहीं है.

‘हर्षित राणा का चोटिल होना बड़ा झटका, मगर हमारे पास 11 खिलाड़ी है’

हर्षित राणा के नहीं होने पर टीम कॉम्बिनेशन के सवाल पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो,हमारे पास कल के लिए 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन यह ज़ाहिर है कि एक बड़ा झटका है क्योंकि आप 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड बहुत सारे कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर बनाते हैं, इसलिए हमने भी उसी सोच के साथ इसे बनाया था और अगर वह आगे हमारे लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम दूसरे कॉम्बिनेशन सेट करेंगे.

