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भारतीय टीम में वापसी के सवाल पर भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?

RCB पॉडकास्ट एपिसोड में उन्होंने कहा कि मैं पहले ही भारत के लिए खेल चुका हूं, अब मुझे कुछ और हासिल नहीं करना है, अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 02, 2026, 02:26 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 02:26 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 02:26 PM IST

Bhuvneshwar Kumar

Bhuvneshwar Kumar

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. आईपीएल 2026 के शानदार प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में वापस लेने की मांग हो रही है. भुवनेश्वर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल करने की बात कही जा रही है. इस बीच भुवनेश्वर कुमार ने राष्ट्रीय टीम में वापसी के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है.

भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में वापसी अब उनके लिए मुख्य मकसद नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय टीम से बाहर की ज़िंदगी को अपना लिया है और अब वे सिर्फ़ खेल के प्रति अपने जुनून के कारण खेल रहे हैं.

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‘अब खुद को साबित करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता’

36 साल के भुवनेश्वर ने आखिरी बार 2022 के आखिर में भारत के लिए खेला था. अब तक उन्होंने 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 T20I मैच खेले हैं. दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने का अपना सपना पूरा करने के बाद, उन्हें अब खुद को साबित करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता.

‘जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें’

भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, मैं IPL और घरेलू क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मुझे खेल से प्यार है, जब आप युवा होते हैं और भारत के लिए खेलते हैं, तो आप कहते हैं कि आपको खेल से प्यार है, लेकिन सच कहूं तो, ‘जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें’, ‘ज़्यादा न सोचें’, या ‘खेल के जुनून के लिए खेलना’ – इन बातों को मैं अब असल में महसूस कर सकता हूं.

‘अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी’

रविवार को RCB पॉडकास्ट एपिसोड में उन्होंने कहा कि मैं पहले ही भारत के लिए खेल चुका हूं, अब मुझे कुछ और हासिल नहीं करना है, अगर मुझे एक और मौका मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं वह अनुभव ले चुका हूं, मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं, वह खेल के प्रति मेरे प्यार की वजह से है, मुझे पता है कि मुझे अनुशासित रहना है. उन्होंने कहा कि मैं घरेलू क्रिकेट खेलता हूं, मैं UP T20 लीग खेलता हूं, मैं यह पक्का करता हूँ कि मैं खेल के संपर्क में रहने के लिए काफ़ी क्रिकेट खेलूं, और साथ ही खुद को ठीक होने और तरोताज़ा रहने के लिए काफ़ी ब्रेक भी दूं.

‘मैं पूरी तरह से सुकून में हूं’

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए, दाएं हाथ के गेंदबाज़ ने बिना किसी पछतावे या कड़वाहट के आगे बढ़ने में मदद के लिए अपने परिवार के माहौल को श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से सुकून में हूं और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देता हूं, घर पर, हम कभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते, हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि क्या मैं भारतीय टीम में वापस आऊंगा, मुझे क्यों नहीं चुना गया, या क्या गलत हुआ, जब आप किसी टीम के अहम सदस्य होते हैं, तो हर कोई कहता है, टीम सबसे पहले आती है, लेकिन जब आप टीम का हिस्सा नहीं रहते, तो स्वाभाविक रूप से आपको लगता है, शायद मुझे अभी भी वहां होना चाहिए था.

उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि बदलाव खेल का हिस्सा हैं, मैं समझता हूं कि पीढ़ियां बदलती रहती हैं, मैं ऐसा अनुभव करने वाला पहला खिलाड़ी नहीं हूं और निश्चित रूप से आखिरी भी नहीं होऊंगा, यह खेल का हिस्सा है, परिवार इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, मैं जहां हूं, वहां खुश हूं.

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विराट कोहली व पूर्व कोच रवि शास्त्री का किया जिक्र

भुवनेश्वर, जिन्होंने IPL 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे, उन्होंने देश में तेज़ गेंदबाज़ी के विकास के लिए T20 लीग और पूर्व कप्तान विराट कोहली व पूर्व कोच रवि शास्त्री की दूरदर्शी सोच को अहम वजह बताया. उन्होंने कहा कि IPL को बहुत श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने कई प्रतिभाशाली तेज़ गेंदबाज़ों को उच्च-स्तरीय क्रिकेट से परिचित कराया, आप उन्हें सेटअप में लाते हैं और समय के साथ वे परिपक्व होते जाते हैं, पारंपरिक रूप से, भारतीय पिचें स्पिन के अनुकूल होती थीं, जबकि विदेशी हालात तेज़ गेंदबाज़ी के लिए बेहतर होते थे, लेकिन उस दौरान, विराट कोहली और रवि शास्त्री को बहुत श्रेय जाता है, उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी।

उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण विदेशी दौरे होने वाले थे, उन दौरों से पहले, हमारे घरेलू टेस्ट मैच भी ऐसी पिचों पर खेले जाते थे जो तेज़ गेंदबाज़ों की मदद करती थीं, ताकि हमारी तैयारी हो सके, इससे उनकी सोच का पता चलता है: वे एक तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण तैयार करना चाहते थे, इस तरह के छोटे-छोटे फैसले बहुत मायने रखते हैं.

प्रवीण कुमार को किया क्रेडिट

मेरठ में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, भुवनेश्वर ने भारत के पूर्व गेंदबाज़ प्रवीण कुमार को याद किया, जिनके खेलने के अंदाज़ ने उनके अपने विकास पर गहरा प्रभाव डाला. उन्होंने कहा, हम एक ही अकादमी से आते हैं, जब मैं पहली बार वहां शामिल हुआ, तो वे पहले से ही स्टेट क्रिकेट खेल रहे थे, जब तक मैं स्टेट लेवल पर पहुंचा, वे भारत के लिए खेल रहे थे, हमारी गेंदबाज़ी की शैली स्वाभाविक रूप से बहुत मिलती-जुलती थी, जब मैं छोटा था, तो उनसे सवाल पूछने में बहुत झिझकता था, इसके बजाय, मैं बस उन्हें देखता और सीखता था.

उन्होंने कहा कि सिर्फ़ उन्हें ही नहीं – बल्कि अपने कोच और सीनियर खिलाड़ियों को भी, पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैं कितना भाग्यशाली था, उन वर्षों में मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उसी ने मेरी गेंदबाज़ी की मज़बूत नींव तैयार की, जिस पर मैं आज भी निर्भर हूं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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