नवीन-उल-हक ने फिर साधा कोहली पर निशाना, भारत छोड़ने से पहले किया कुछ ऐसा पोस्ट

IPL 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का हार के साथ ही सफर समाप्त हो गया. लखनऊ को मुंबई ने 81 रनों से मात देकर क्वालीफायर-2 मुकाबले में जगह बनाई. इस मुकाबले में नवीन उल हक ने शानदार गेंदबाजी की और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के विकेट चटकाये लेकिनअपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

नवीन उल हक इस सीजन अपनी गेंदबाजी से ज्यादा विराट कोहली के साथ अपने विवाद की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे. 1 मई को खेले गए RCB vs LSG मैच के बाद नवीन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज कोहली के बीच तीखी बहस हुई थी. इस घटना के बाद नवीन उल हक जहां भी मैच खेलने जाते तो कोहली और RCB फैंस उनको चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते. हालांकि नवीन उल हक ने कोहली-कोहली के इन नारों को सकारात्मक रुप से लिया जिससे उन्हें अपनी टीम के लिए अच्छा करने का जज्बा मिला.

मुंबई से हार के बाद नवीन उल हक ने कहा कि उन्होंने बुधवार को चेपॉक स्टेडियम में ‘कोहली, कोहली’ के नारों का लुत्फ उठाया क्योंकि इससे उन्हें अपनी टीम के लिए अच्छा करने का जज्बा मिला.

