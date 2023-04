VIDEO: बेटे के सामने सचिन तेंदुलकर ने की इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की जमकर तारीफ

नई दिल्ली| मुम्बई इंडियंस के मेंटर सचिन तेंदुलकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 64 रन की शानदार पारी के लिए कैमरून ग्रीन की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बल्लेबाज ने अपनी ईगो को अपने रास्ते नहीं आने दिया हालांकि उनके अभियान की मुश्किल शुरूआत हुई थी. ग्रीन की आईपीएल में अच्छी शुरूआत नहीं हुई थी और उन्होंने पहले चार मैचों में 5, 12, नाबाद 17 और 1 रन बनाये थे. उन्होंने मंगलवार को 40 गेंदों में नाबाद 64 रन ठोके.

मंगलवार को मुम्बई इंडियंस 12वें ओवर में 95/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी लेकिन ग्रीन ने तिलक वर्मा (17 गेंदों पर 37) के साथ चौथे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की. मुम्बई ने 192 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया.

सचिन ने मुम्बई इंडियंस के सोशल मीडिया पर साझा किये गए एक वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीखा है. और मेरा मानना है कि हम सभी ने ग्रीन से एक ही सन्देश प्राप्त किया है. वह टीम में किसी अन्य बल्लेबाज की तरह गेंद को लम्बा मार सकते हैं लेकिन उनके लिए शुरूआती दौर कठिन रहा था. उन्होंने अपनी ईगो को अपने रास्ते नहीं आने दिया. ईगो ऐसी चीज है जो आपको हमेशा गलत चीजें करने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने ऐसा नहीं किया."

उन्होंने कहा, "ग्रीन ने हमारी टीम के हित में सही दिशा चुनी. वह एक खराब शॉट भी खेल सकते थे. यदि वह आउट हो जाते तो हम 192 तक नहीं पहुँच पाते. उनके प्रयास के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए." ऑस्ट्रेलियन आलराउंडर ने गेंदबाजी में भी हाथ दिखाते हुए एडन मारक्रम का महत्वपूर्ण विकेट लिया जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

