वह 20 साल का नहीं है, उसे अब... अभिषेक शर्मा को लेकर डिविलियर्स का बड़ा बयान

डिविलियर्स ने कहा, जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरी दुनिया की नज़रें आप पर ही टिकी हैं, आने वाले इस पूरे सीज़न में, इन मानसिक चुनौतियों से जूझना पूरी तरह से उन्हीं के हाथ में है.

Abhishek Sharma

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर आईपीएल 2026 में फैंस की नजरें होगी. अभिषेक शर्मा का बल्ला टी-20 वर्ल्ड कप में खामोश रहा था, हालांकि फाइनल में उनके बल्ले से विस्फोटक अर्धशतक आया. साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का मानना ​​है कि भारत के बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा अपने करियर के ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और दबाव को बेहतर तरीके से संभालना चाहिए.

अभिषेक शर्मा को आईपीएल के 19वें सीज़न से पहले सनराइजर्स हैदराबाद का उप-कप्तान बनाया गया है. आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘उसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी शुरू कर देनी चाहिए’

एबी डिविलियर्स ने कहा, वह 25 साल का है, अब 20 का नहीं, इसलिए यह निश्चित रूप से वह दौर है जब उसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी शुरू कर देनी चाहिए, मीडिया का दबाव होगा और लोग उससे ज़्यादा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान उसका प्रदर्शन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा था, जो निराशाजनक था, हालांकि फ़ाइनल में उसने अच्छा प्रदर्शन किया.

‘IPL 2026 में सफलता पाने के लिए मानसिक तौर पर…’

डिविलियर्स ने कहा, अभिषेक शर्मा अपनी प्रतिभा पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अगला कदम परिपक्वता और निरंतरता का है, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही और IPL 2026 में सफलता पाने के लिए मानसिक तौर पर इन उम्मीदों को संभालना ही सबसे अहम होगा. उन्होंने कहा कि उनका आईपीएल 2025 शानदार रहा, उन्होंने लगभग 200 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए और उनका औसत 30 के आस-पास रहा, टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले ओपनिंग बल्लेबाज़ के लिए यह अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता था, यह एक निजी चुनौती है, जिसे उन्हें मानसिक तौर पर पार पाना होगा.

साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा, दुनिया का नंबर एक इंटरनेशनल T20I बल्लेबाज़ होने के साथ-साथ उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, क्रिकेट की दुनिया में ‘उम्मीद’ सबसे खतरनाक शब्द है, जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरी दुनिया की नज़रें आप पर ही टिकी हैं, आने वाले इस पूरे सीज़न में, इन मानसिक चुनौतियों से जूझना पूरी तरह से उन्हीं के हाथ में है.

‘मैच की परिस्थितियों को समझने में ज़्यादा समझदारी दिखाएं’

डिविलियर्स ने अभिषेक को यह भी सलाह दी कि वे हर समय आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय, मैच की परिस्थितियों को समझने में ज़्यादा समझदारी दिखाएँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने मुश्किल गेंदबाज़ों के हिसाब से खुद को ढालने और अपनी बनाई हुई रणनीति पर भरोसा रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया, ऐसा करने से अभिषेक अपने प्रदर्शन में ज़्यादा निरंतरता ला सकते हैं. डिविलियर्स ने कहा कि उन्हें अपनी सूझ-बूझ का इस्तेमाल करना होगा और अपनी बनाई हुई रणनीति पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा, उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जो सालों से उनके लिए काम करता आया है और उन्हें बस उसे थोड़ा और बेहतर बनाना है,उस पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा करना हैऔर उस पर टिके रहना है.

अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ट्रैविस हेड के साथ करेंगे,जब 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले मैच में उनका सामना मौजूदा चैंपियन आरसीबी से होगा.