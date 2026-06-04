'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!

नई दिल्ली: ऋषभ पंत इन दिनों बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट की उपकप्तानी से भी हटा दिया गया है. पंत की बल्लेबाजी में वह धार भी नहीं दिखी जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं. उनकी बैटिंग पर बचपन के कोच ने सलाह दी है. पंत के बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा का कहना है कि पंत को अब आड़े शॉट खेलने से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने उन्हें ऑफ साइड पर अधिक शॉट खेलने की सलाह दी है.

IPL में दो सीजन में कैसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन?

IPL 2026 में पंत ने 14 मैचों की 13 पारियों में 312 रन ही बना सके. उन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई. उनका औसत 28.36 का ही रहा. और-तो-और जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए वह जाने जाते रहे हैं वहां भी वह कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने सिर्फ 138.05 के ही स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की. साल 2025 में पंत ने 269 रन बनाए थे. उनका औसत 24.45 का ही रहा था. तब पंत ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी.

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ऋषभ पंत की कप्तानी में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. लगातार दूसरे सीजन वह कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. आईपीएल 2026 में उनकी टीम 10वें स्थान पर रही. सीजन खत्म होने के बाद पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी छोड़ दी. भारत के लिए बात करें तो वह अब सिर्फ टेस्ट टीम का ही नियमित हिस्सा होते हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पर वनडे इंटरनेशनल में केएल राहुल और टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया में संजू सैमसन और ईशान किशन खिलाड़ियों को मौका मिलता है.

कोच ने कहा- बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में शर्मा ने बताया, ‘वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है. और बहुत ज्यादा आड़े शॉट खेल रहा है. वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है. उसे सीधे शॉट खेलने चाहिए. इससे उसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी.’

शर्मा ने कहा, ‘जब मैंने उससे आखिरी बार बाक की तब भी मैंने उसे ऐसी ही सलाह दी थी. मैंने उसे फॉर्म में वापसी करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सीधे शॉट खेलने की सलाह दी थी. आप जब रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों तो आपको ‘बेसिक्स’ पर ध्यान देना चाहिए.’

कैसा है ऋषभ पंत का करियर

फॉर्मेट मैच पारी रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 टेस्ट 49 86 3476 159* 42.91 74.24 8 18 ODI 31 27 871 125* 33.50 106.21 1 5 T20I 76 66 1209 65* 23.25 127.26 0 3 IPL 139 136 3865 128* 33.60 146.79 2 20

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में नजर आएंगे ऋषभ पंत

पंत अब शनिवार से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. शर्मा ने कहा, ‘मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से खेलने और अलग रणनीति अपनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि टेस्ट और टी20 क्रिकेट में बहुत अंतर होता है. पिछली बार जब वह भारत के लिए टेस्ट खेला था, तब उसने मैच विजेता पारी खेली थी. मुझे पूरा यकीन है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगा.’ उन्होंने कहा, ‘उसे संयमित आक्रामकता दिखानी चाहिए. उसे ऑन-साइड की बजाय ऑफ-साइड पर ज्यादा खेलना चाहिए.’

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम

भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर बराड़, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे.