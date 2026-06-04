'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!

Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • He is Trying too hard, needs to play on off-side says Rishabh Pant Childhood Coach Devendra Sharma

'वह बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा ऋषभ पंत का खेल!

ऋषभ पंत के लिए आईपीएल 2026 बहुत अच्छा नहीं गया है. भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज के बचपन के कोच ने अपने शागिर्द को एक सलाह दी है. क्या पंत उस सलाह को मानेंगे?

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 04, 2026, 01:09 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 01:09 PM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 01:09 PM IST

Rishabh Pant childhood Coach

ऋषभ पंत के बचपन के कोच ने दी सलाह

नई दिल्ली: ऋषभ पंत इन दिनों बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट की उपकप्तानी से भी हटा दिया गया है. पंत की बल्लेबाजी में वह धार भी नहीं दिखी जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं. उनकी बैटिंग पर बचपन के कोच ने सलाह दी है. पंत के बचपन के कोच देवेंद्र शर्मा का कहना है कि पंत को अब आड़े शॉट खेलने से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने उन्हें ऑफ साइड पर अधिक शॉट खेलने की सलाह दी है.

IPL में दो सीजन में कैसा रहा है ऋषभ पंत का प्रदर्शन?

IPL 2026 में पंत ने 14 मैचों की 13 पारियों में 312 रन ही बना सके. उन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई. उनका औसत 28.36 का ही रहा. और-तो-और जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए वह जाने जाते रहे हैं वहां भी वह कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने सिर्फ 138.05 के ही स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की. साल 2025 में पंत ने 269 रन बनाए थे. उनका औसत 24.45 का ही रहा था. तब पंत ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

ऋषभ पंत की कप्तानी में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. लगातार दूसरे सीजन वह कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. आईपीएल 2026 में उनकी टीम 10वें स्थान पर रही. सीजन खत्म होने के बाद पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी छोड़ दी. भारत के लिए बात करें तो वह अब सिर्फ टेस्ट टीम का ही नियमित हिस्सा होते हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पर वनडे इंटरनेशनल में केएल राहुल और टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया में संजू सैमसन और ईशान किशन खिलाड़ियों को मौका मिलता है.

कोच ने कहा- बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में शर्मा ने बताया, ‘वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है. और बहुत ज्यादा आड़े शॉट खेल रहा है. वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है. उसे सीधे शॉट खेलने चाहिए. इससे उसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी.’

शर्मा ने कहा, ‘जब मैंने उससे आखिरी बार बाक की तब भी मैंने उसे ऐसी ही सलाह दी थी. मैंने उसे फॉर्म में वापसी करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सीधे शॉट खेलने की सलाह दी थी. आप जब रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों तो आपको ‘बेसिक्स’ पर ध्यान देना चाहिए.’

कैसा है ऋषभ पंत का करियर

फॉर्मेटमैचपारीरनबेस्टऔसतस्ट्राइक-रेट10050
टेस्ट49863476159*42.9174.24818
ODI3127871125*33.50106.2115
T20I7666120965*23.25127.2603
IPL1391363865128*33.60146.79220

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में नजर आएंगे ऋषभ पंत

पंत अब शनिवार से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. शर्मा ने कहा, ‘मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से खेलने और अलग रणनीति अपनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि टेस्ट और टी20 क्रिकेट में बहुत अंतर होता है. पिछली बार जब वह भारत के लिए टेस्ट खेला था, तब उसने मैच विजेता पारी खेली थी. मुझे पूरा यकीन है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगा.’ उन्होंने कहा, ‘उसे संयमित आक्रामकता दिखानी चाहिए. उसे ऑन-साइड की बजाय ऑफ-साइड पर ज्यादा खेलना चाहिए.’

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम

भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर बराड़, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका
विराट कोहली चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

विराट कोहली चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर
विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह
संजय मांजरेकर ने क्यों कहा वैभव के लिए अभी जल्दबाजी होगी?

संजय मांजरेकर ने क्यों कहा वैभव के लिए अभी जल्दबाजी होगी?

Latest News

rishabh-pant-shot

'बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है', बचपन के कोच की सलाह से सुधरेगा पंत का खेल!
virat-1-3

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका
virat-kohli-412

विराट कोहली चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर
shreyas-iyer-141

अय्यर ही होंगे भारत के अगले टी20 कप्तान, उपकप्तान में भी होगा बदलाव: रिपोर्ट
gambhir-agarkar-2

SKY के बाद कौन,गंभीर की पसंद या कोई और? टी20 कप्तान पर कशमकश का दौर
vaibhav-sooryavanshi-30

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह

Editor's Pick

IND vs AFG Team India May Turn to These 5 Players After Virat Kohli’s Injury

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका
Virat Kohli’s Childhood Coach Rajkumar Sharma Suggestion To Vaibhav Sooryavanshi Keep Playing like This

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह
First Time in IPL History Indian Batters have Better Strike Rate than Overseas Players

आईपीएल में पहली बार विदेशियों पर भारी पड़े भारतीय, टूट गया 19 साल का रिकॉर्ड
Sanjay Manjrekar Not in Favour of Sending Vaibhav Sooryavanshi to Overseas Tours Too Soon

मांजरेकर ने वैभव पर क्यों कहा- 'अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं'
IPL 2026 is forgettable Season for Jasprit Bumrah Mumbai Indian Pacer took Only 4 Wickets

102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026
IPL 2026 TOP 5 Most Flop Players Rishabh Pant to Suryakumar Yadav

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी