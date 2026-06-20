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'वह बस एक बड़ी पारी से दूर..', इस भारतीय बल्लेबाज के सपोर्ट में वेदा ने कही बड़ी बात

भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कमाल का प्रदर्शन रहा है. हालांकि टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा बल्ले से ज्यादा कामयाब नहीं हो पाईं हैं.

Edited By : Saurav Kumar |Jun 20, 2026, 04:41 PM IST

Published On Jun 20, 2026, 04:41 PM IST

Last UpdatedJun 20, 2026, 04:41 PM IST

Veda Backs Jemimah: भारत की पूर्व बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने महिला टी20 विश्व कप 2026 में रनों के लिए संघर्ष कर रहीं भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का बचाव किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले में जेमिमा दमदार प्रदर्शन करेंगी.

पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में जेमिमा सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटी थीं, जबकि नीदरलैंड्स के खिलाफ वह 19 रन ही बना सकी थीं. कृष्णमूर्ति ने ‘जियोस्टार’ पर कहा, “आप इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक जेमिमा रोड्रिग्स के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो सकते. वह इतनी अच्छी खिलाड़ी हैं कि उन्हें कुछ मैचों के आधार पर जज नहीं किया जा सकता. वह जानती हैं कि इस अभियान में उन्हें बड़ा रोल निभाना है. यह सिर्फ आत्मविश्वास की बात है.”

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वह बस एक अच्छी पारी से दूर

उन्होंने साल 2025 में हुए वनडे वर्ल्ड कप में रोड्रिग्स के शानदार प्रदर्शन को उनकी क्वालिटी का सबूत बताया. उन्होंने कहा, “हां, टी20 विश्व कप में उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खुद को साबित किया. न्यूजीलैंड के खिलाफ पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मैच जिताने वाली पारी ने दिखाया कि वह क्या कर सकती है.”

कृष्णमूर्ति ने जोर देकर कहा कि टीम मैनेजमेंट से लगातार सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होगा. “जेमिमा को टीम और मैनेजमेंट का सपोर्ट है. टीम मैनेजमेंट को उन्हें वह आत्मविश्वास देते रहना होगा. लय में वापस आने के लिए बस एक अच्छी पारी ही काफी है. वह नीदरलैंड्स के खिलाफ अच्छी लय में दिख रही थीं. टाइमिंग बेहतर थी, और वह ज्यादा स्थिर लग रही थी. यह बस समय की बात है कि वह एक बड़ी पारी खेलेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है.”

कृष्णमूर्ति ने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहेगी. उन्होंने कहा, “खास बात यह है कि अब बहुत सारी जानकारी मौजूद है. टीमों ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं. खिलाड़ी एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं. हां, नादिन डी क्लर्क अपना दिन होने पर खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय टीम में अभी जो आत्मविश्वास है, मैं इसका समर्थन करना चाहती हूं.”

बता दें अगर जेमिमा फॉर्म में वापस लौटने में कामयाब होती हैं तो इसका भारत को बड़ा फायदा होगा. भारतीय फैंस यही चाहते हैं कि जेमिमा का बल्ला टी20 वर्ल्ड कप में जमकर चले और वह बल्ले से भारत के लिए मैच विनिंग पारियां खेले.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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