'कम-से-कम 7000 रन और 20 सेंचुरी की काबिलियत', पूर्व ओपनर ने की रहाणे की तारीफ

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने अजिंक्य रहाणे की खूब तारीफ की है. उन्होंने कहा कि रहाणे के पास इतनी क्षमता थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में कम-से-कम 20 शतक लगाते. 38 साल के रहाणे ने हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कहा है. रहाणे ने 30 जुलाई, गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है.

रहाणे ने सभी फॉर्मेट मिलाकर 195 मैचों मे भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसमें उन्होंने 8414 रन बनाए हैं. इसमें 51 हाफ-सेंचुरी और 15 सेंचुरी शामिल रहीं. रहाणे ने सबसे ज्यादा मैच टेस्ट क्रिकेट में खेले. 85 टेस्ट मैचों में उन्होंने 5077 रन बनाए. उनका औसत 38.46 का रहा. यहां उन्होंने 26 हाफ सेचुरी और 12 सेंचुरी लगाईं.

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अपने यूट्यूब चैनल, वसीम जाफर ऑफिशियल, पर इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में रहाणे इससे ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर सकते थे. जाफर का मानना था कि वह इस फॉर्मेट में 6500 और यहां तक कि 7000 रन तक बना सकते थे.

जाफर ने कहा, ‘जितना मैं अजिंक्य को जानता हूं, मैंने जितना क्रिकेट उनके साथ खेला है. मुझे हमेशा यही लगता है कि वह इससे काफी ज्यादा हासिल कर सकते थे. जितने टेस्ट मैच उन्होंने खेले उनमें वह आसानी से 6500 और यहां तक कि 7000 रन बना सकते थे. मेरी राय में वह 20 से ज्यादा से सेंचुरी बना सकते थे.’

जाफर ने रहाणे की तारीफ में इसके बाद कहा कि रहाणे राहुल द्रविड़ जैसे ही मेहनत के ढांचे में ढले हुए थे.

जाफर ने कहा, ‘उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया. वह काफी समर्पित और मेहनती थे. काफी कुछ वैसे ही जैसे राहुल द्रविड़ अपने वक्त में थे. अजिंक्य रहाणे ने कुछ कमाल की पारियां खेली हैं. 85 टेस्ट मैच खेलना और 5000 से ज्यादा रन बनाना यादगार उपलब्धि है.’

रहाणे ने छह टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की. इसमें से टीम ने चार में जीत हासिल की और दो मैच ड्रॉ रहे.