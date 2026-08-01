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'कम-से-कम 7000 रन और 20 सेंचुरी की काबिलियत', पूर्व ओपनर ने की रहाणे की तारीफ

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने अजिंक्य रहाणे की दिल खोलकर तारीफ की है. रहाणे के बारे में वसीम जाफर ने कहा है कि उनके पास कम से कम 20 टेस्ट सेंचुरी लगाने की क्षमता थी.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 01, 2026, 01:13 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 01:13 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 01:13 PM IST

Wasim Jaffer praised Ajinkya Rahane

Wasim Jaffer ने अजिंक्य रहाणे पर प्यार लुटाया

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने अजिंक्य रहाणे की खूब तारीफ की है. उन्होंने कहा कि रहाणे के पास इतनी क्षमता थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में कम-से-कम 20 शतक लगाते. 38 साल के रहाणे ने हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कहा है. रहाणे ने 30 जुलाई, गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है.

रहाणे ने सभी फॉर्मेट मिलाकर 195 मैचों मे भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसमें उन्होंने 8414 रन बनाए हैं. इसमें 51 हाफ-सेंचुरी और 15 सेंचुरी शामिल रहीं. रहाणे ने सबसे ज्यादा मैच टेस्ट क्रिकेट में खेले. 85 टेस्ट मैचों में उन्होंने 5077 रन बनाए. उनका औसत 38.46 का रहा. यहां उन्होंने 26 हाफ सेचुरी और 12 सेंचुरी लगाईं.

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अपने यूट्यूब चैनल, वसीम जाफर ऑफिशियल, पर इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में रहाणे इससे ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर सकते थे. जाफर का मानना था कि वह इस फॉर्मेट में 6500 और यहां तक कि 7000 रन तक बना सकते थे.

जाफर ने कहा, ‘जितना मैं अजिंक्य को जानता हूं, मैंने जितना क्रिकेट उनके साथ खेला है. मुझे हमेशा यही लगता है कि वह इससे काफी ज्यादा हासिल कर सकते थे. जितने टेस्ट मैच उन्होंने खेले उनमें वह आसानी से 6500 और यहां तक कि 7000 रन बना सकते थे. मेरी राय में वह 20 से ज्यादा से सेंचुरी बना सकते थे.’

जाफर ने रहाणे की तारीफ में इसके बाद कहा कि रहाणे राहुल द्रविड़ जैसे ही मेहनत के ढांचे में ढले हुए थे.

जाफर ने कहा, ‘उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया. वह काफी समर्पित और मेहनती थे. काफी कुछ वैसे ही जैसे राहुल द्रविड़ अपने वक्त में थे. अजिंक्य रहाणे ने कुछ कमाल की पारियां खेली हैं. 85 टेस्ट मैच खेलना और 5000 से ज्यादा रन बनाना यादगार उपलब्धि है.’

रहाणे ने छह टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की. इसमें से टीम ने चार में जीत हासिल की और दो मैच ड्रॉ रहे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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