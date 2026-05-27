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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स- कैसा है हेड-टू-हेड में रिकॉर्ड, किसके नाम हैं सबसे ज्यादा रन और विकेट

IPL 2026 में आज एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होगा. इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. देखें दोनों टीमों के आंकड़े कैसे हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 27, 2026, 01:44 PM IST

Published On May 27, 2026, 01:44 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 01:44 PM IST

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, बुधवार, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रही थी. वहीं राजस्थान ने चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ किया था. न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल की ओर एक कदम बढ़ाएगी. वहीं हारने वाली टीम के लिए आईपीएल 2026 का सफर समाप्त हो जाएगा.

इस मैच को जीतने वाली टीम क्वॉलिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से 29 मई को खेलेगी. गुजरात की टीम को मंगलवार को हुए पहले क्वॉलिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया है. इस जीत के साथ बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा है.

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सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 में दो बार मुकाबला हुआ है. दोनों ही बार सनराइजर्स ने राजस्थान को मात दी. दोनों टीमों के बीच पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. साकिब हसन और प्रफुल्ल हिंगे की तूफानी तेज गेंदबाजी के दम पर टीम ने जीत हासिल की थी. दोनों ने मिलकर 8 विकेट लिए और सनराइजर्स ने 8 विकेट से मैच जीता. इसके बाद जयपुर में हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी भी राजस्थान को हार से नहीं बचा पाई.

अब जानते हैं कि आईपीएल 2026 में आपस में भिड़ने वाली इन दोनों टीमों के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं.

मैच खेले- 23
सनराइजर्स हैदराबाद जीता- 14
राजस्थान रॉयल्स जीता- 9

यानी अभी तक इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है. 23 मैचों में से 14 में ऑरेंज आर्मी भारी पड़ी है. वहीं राजस्थान के रणबांकुरों ने 9 मैच ही जीते हैं.

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजरनऔसतस्ट्राइक-रेटसर्वाधिक
1संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)76444.94141.21102*
2जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)35435.4155.94124
3अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स)34734.7108.0970
4यशस्वी जायसवाल (राजस्थान रॉयल्स)27827.8149.4667
5ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद)271135.5222.13106*

इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ज्यादा नजर आएंगे. इसकी एक वजह इस टीम में खिलाड़ियों का ज्यादा वक्त तक खेलना भी है. संजू सैमसन, जो इस सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, टॉप पर हैं. सैमसन ने 44.94 के औसत से 764 रन बनाए हैं. वहीं जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स) ने 354 और अजिंक्य रहाणे ने 347 रन बनाए. वहीं टॉप 5 में सनराइजर्स हैदराबाद का एक सिर्फ एक ही बल्लेबाज इस लिस्ट में है. ईशान किशन ने 135.5 के औसत से 271 रन बनाए हैं.

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

रैंकगेंदबाजविकेटऔसतइकॉनमीबेस्ट
1भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स हैदराबाद)1530.68.574/14
2जेम्स फॉकनर (राजस्थान रॉयल्स)12146.725/16
3युजवेंद्र चहल (राजस्थान रॉयल्स)1114.96.724/17
4जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स)1026.19.323/26
5राशिद खान (सनराइजर्स हैदराबाद)923.116.52/25

अगर दोनों टीमों के बीच हुए मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स) टॉप पर हैं जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं. इसके बाद जेम्स फॉकनर (राजस्थान) का नंबर आता है जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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