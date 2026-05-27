IPL 2026 में आज एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होगा. इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. देखें दोनों टीमों के आंकड़े कैसे हैं.
Published On May 27, 2026, 01:44 PM IST
Last UpdatedMay 27, 2026, 01:44 PM IST
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, बुधवार, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रही थी. वहीं राजस्थान ने चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ किया था. न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल की ओर एक कदम बढ़ाएगी. वहीं हारने वाली टीम के लिए आईपीएल 2026 का सफर समाप्त हो जाएगा.
इस मैच को जीतने वाली टीम क्वॉलिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से 29 मई को खेलेगी. गुजरात की टीम को मंगलवार को हुए पहले क्वॉलिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया है. इस जीत के साथ बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा है.
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 में दो बार मुकाबला हुआ है. दोनों ही बार सनराइजर्स ने राजस्थान को मात दी. दोनों टीमों के बीच पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. साकिब हसन और प्रफुल्ल हिंगे की तूफानी तेज गेंदबाजी के दम पर टीम ने जीत हासिल की थी. दोनों ने मिलकर 8 विकेट लिए और सनराइजर्स ने 8 विकेट से मैच जीता. इसके बाद जयपुर में हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी भी राजस्थान को हार से नहीं बचा पाई.
मैच खेले- 23
सनराइजर्स हैदराबाद जीता- 14
राजस्थान रॉयल्स जीता- 9
यानी अभी तक इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है. 23 मैचों में से 14 में ऑरेंज आर्मी भारी पड़ी है. वहीं राजस्थान के रणबांकुरों ने 9 मैच ही जीते हैं.
|रैंक
|बल्लेबाज
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|सर्वाधिक
|1
|संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)
|764
|44.94
|141.21
|102*
|2
|जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)
|354
|35.4
|155.94
|124
|3
|अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स)
|347
|34.7
|108.09
|70
|4
|यशस्वी जायसवाल (राजस्थान रॉयल्स)
|278
|27.8
|149.46
|67
|5
|ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद)
|271
|135.5
|222.13
|106*
इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ज्यादा नजर आएंगे. इसकी एक वजह इस टीम में खिलाड़ियों का ज्यादा वक्त तक खेलना भी है. संजू सैमसन, जो इस सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, टॉप पर हैं. सैमसन ने 44.94 के औसत से 764 रन बनाए हैं. वहीं जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स) ने 354 और अजिंक्य रहाणे ने 347 रन बनाए. वहीं टॉप 5 में सनराइजर्स हैदराबाद का एक सिर्फ एक ही बल्लेबाज इस लिस्ट में है. ईशान किशन ने 135.5 के औसत से 271 रन बनाए हैं.
|रैंक
|गेंदबाज
|विकेट
|औसत
|इकॉनमी
|बेस्ट
|1
|भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स हैदराबाद)
|15
|30.6
|8.57
|4/14
|2
|जेम्स फॉकनर (राजस्थान रॉयल्स)
|12
|14
|6.72
|5/16
|3
|युजवेंद्र चहल (राजस्थान रॉयल्स)
|11
|14.9
|6.72
|4/17
|4
|जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स)
|10
|26.1
|9.32
|3/26
|5
|राशिद खान (सनराइजर्स हैदराबाद)
|9
|23.11
|6.5
|2/25
अगर दोनों टीमों के बीच हुए मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स) टॉप पर हैं जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं. इसके बाद जेम्स फॉकनर (राजस्थान) का नंबर आता है जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं.