आखिरी ओवर में दिलाई पाकिस्तान की जीत, अब फहीम अशरफ ने बताया क्या था प्लान ?
पाकिस्तान को आखिरी दो ओवर में 29 रन की जरूरत थी लेकिन फहीम ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 19वें ओवर में तीन छक्कों के साथ मैच का रूख तय कर दिया.
Faheem Ashraf on Match Winning Knocks: टी-20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में शनिवार को पाकिस्तान की टीम बड़ा उलटफेर होने से बच गई. फहीम अशरफ ने आखिरी के ओवर्स में धमाकेदार बल्लेबाजी कर पाकिस्तान की जीत सुनिश्चित की. इस मैच के बाद पाकिस्तान के हरफनमौला फहीम अशरफ ने स्वीकार किया कि नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवरों में उनका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन उन्हें भरोसा था कि वह एक ओवर में जितने भी रन चाहिए हों,बना सकते हैं.
फहीम 11 गेंद में नाबाद 29 रन की पारी के साथ पाकिस्तान के नायक बनकर उभरे. उन्होंने पारी के 19वें ओवर में तीन छक्के और एक चौके के साथ 24 रन बटोर कर मैच का रूख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया.
हम विकेट बचाने की बात कर रहे थे: फहीम
इस रोमांचक मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार समारोह में कहा, हम पिछले एक साल से इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहती है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, हम इसके आदी हैं. प्लेयर ऑफ द मैच फहीम ने कहा, मैं और शाहीन (शाह अफरीदी) विकेट बचाने की बात कर रहे थे, हमें पता था कि हम एक ओवर में जितने भी रन चाहिए हों,बना सकते हैं.
फहीम और अफरीदी के बीच 34 रनों की साझेदारी
फहीम और अफरीदी ने आठवें विकेट के लिए 34 रनों की नाबाद साझेदारी की. पाकिस्तान ने जीत के लिए 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 ओवर में दो विकेट पर 90 रन बना लिए थे, इसके हालांकि बाद लगातार विकेट गिरते गए और 16.1 ओवर में स्कोर सात विकेट 114 रन हो गया. टीम को आखिरी दो ओवर में 29 रन की जरूरत थी लेकिन फहीम ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 19वें ओवर में तीन छक्कों के साथ मैच का रूख तय कर दिया.
यह मैच मुश्किल तरीके से जीता: सलमान आगा
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने माना कि उनकी टीम ने यह मैच मुश्किल तरीके से जीता. उन्होंने कहा, हमें यह मैच कठिन तरीके से जीतना पड़ा, फहीम को श्रेय जाता है, हमने कोशिश की, हमें पता था कि वे दबाव बनाएंगे.
ऐसे मैच में छोटे-छोटे मौके का बड़ा असर होता है: स्कॉट एडवर्ड्स
नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने अपने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की लेकिन कहा कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार नहीं रख सकी. उन्होंने कहा, इस तरह के मुकाबले में छोटे-छोटे मौके का बड़ा असर होता है,हम अहम समय पर विकेट गंवाते रहे, हमें लगा था कि 160 रन बनाकर हमारे पास अच्छा मौका होगा, गेंदबाजों के कुछ अच्छे प्रदर्शन ने हमें मैच में बनाए रखा.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/