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महज 26 रन पर गिरे थे चार विकेट, फिर हेनरिक क्लासेन- नितीश रेड्डी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने जीत के लिए 157 रन का टारगेट रखा. हेनरिक क्लासेन और नितीश रेड्डी ने अर्धशतक जड़ा.
आईपीएल 2026 में रविवार को पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने जीत के लिए 157 रन का टारगेट रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक समय 26 रन के स्कोर पर चार विकेट गंवा चुकी थी, मगर हेनरिक क्लासेन- नितीश रेड्डी ने इसके बाद शानदार बल्लेबाजी की और हैदराबाद की टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.
हेनरिक क्लासेन और नितीश रेड्डी ने अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 150 के पार जा सकी
हेनरिक क्लासेन- नितीश रेड्डी की जोड़ी ने बनाया रिकॉर्ड
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन- नितीश रेड्डी के बीच 116 रन की साझेदारी हुई, जो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पांचवें और उससे नीचे सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले हेनरिक क्लासेन और अभिनव मनोहर के बीच छठे विकेट के लिए आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 99 रन की साझेदारी हुई थी. वही लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ यह पांचवें विकेट के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.
IPL में LSG के खिलाफ 5वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप:
119* – समीर रिज़वी और ट्रिस्टन स्टब्स (DC), लखनऊ, 2026
116 – हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी (SRH), हैदराबाद, 2026
107* – मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा (RCB), लखनऊ, 2025
क्लासेन और नितीश रेड्डी ने जड़ा अर्धशतक
हेनरिक क्लासेन ने 41 बॉल में 62 रन (पांच चौके, दो छक्के) और नितीश रेड्डी ने 33 बॉल में 56 रन (तीन चौके, पांच छक्के) ने अर्धशतक जड़ा. हेनिरक क्लासेन का आईपीएल में SRH के लिए यह 11वां 50 प्लस स्कोर है. वहीं नितीश रेड्डी का यह तीसरा अर्धशतक है. नितीश रेड्डी ने अर्धशतकीय पारी के बाद पुष्पा सेलिब्रेशन भी किया.
सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपरजायंट्स को दिया 157 रन का टारगेट
मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के बाद हेनरिच क्लासेन और नीतिश कुमार रेड्डी की आक्रामक शतकीय साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नौ विकेट पर 156 रन बनाए. शुरुआती 10 ओवर में 35 रन पर चार विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही हैदराबाद टीम के लिए क्लासेन (41 गेंद में 62 रन) और रेड्डी (33 गेंद में 56 रन) ने ‘आक्रमण ही सर्वश्रेष्ठ बचाव’ की रणनीति पर अमल किया। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 63 गेंदों में 116 रन की रिकॉर्ड साझेदारी के दौरान सात छक्के जड़े.
इन दोनों के जल्दी-जल्दी आउट होते ही लखनऊ ने मैच पर फिर से पकड़ बना ली और मेजबान टीम को 160 रन से नीचे रोकने में सफलता हासिल की. शमी ने चार ओवर में मात्र नौ रन देकर दो विकेट चटकाते हुए 18 डॉट गेंदें फेंकी. सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने जीत के लिए 157 रन का टारगेट रखा है.