नई दिल्ली: हेनरिच क्लासेन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है. बुधवार, 29 अप्रैल को आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने धमाकेदार धुआंधार बल्लेबाजी की. उनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई...
Published On Apr 30, 2026, 04:53 PM IST
Last UpdatedApr 30, 2026, 04:53 PM IST
केविन पीटरसन ने कहा- हेनरिच क्लासेन को साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप अभियान में शामिल करो
नई दिल्ली: हेनरिच क्लासेन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है. बुधवार, 29 अप्रैल को आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने धमाकेदार धुआंधार बल्लेबाजी की. उनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के स्कोर 243 रन को आसानी से पार कर लिया. उनकी इस पारी से इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन काफी प्रभावित नजर आए. पीटरसन ने तो 34 साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज की खूब तारीफ की. उनका मानना है कि यह खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का अधूरा सपना पूरा कर सकता है.
क्लासेन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 गेंद पर 7 चौके और चार छ्ककों की मदद से 65 रन बनाए. उनकी पारी ने सनराइजर्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभायी. पीटरसन का मानना है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट को चाहिए कि वह क्लासेन को संन्यास से वापस बुलाएं और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का हिस्सा बनाएं.
स्कोरकार्ड- मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026
पीटरसन ने एक्स पर लिखा, ‘साउथ अफ्रीका ने कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता. आज सुबह क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक फोन कॉल हेनरिच क्लासेन को जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. वह साउथ अफ्रीका की पहली विश्व कप जीत के अहम किरदार हो सकते हैं जो अगले साल साउथ अफ्रीका में ही होना है.’
बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन के सिर्फ 55 गेंदों पर बनाए नाबाद 123 रन की मदद से 5 विकेट पर 243 रन बनाए थे.
इसे भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे
सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया. एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 8.4 ओवर में 129 रन जोड़े. अभिषेक ने 24 गेंदों पर 45 और हेड ने 30 गेंदों पर 76 रन बनाए. एसआरएच को जीत तक ले जाने में क्लासेन का अहम योगदान रहा. क्लासेन ने 30 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाए. जीत के बाद क्लासेन ने कहा, ‘टीम के लिए योगदान देना अच्छा है. यह हमारे लिए एक शानदार जीत है और उम्मीद है कि हम इसे अपने घर पर दोहरा पाएंगे.’
आईपीएल 2026 में हेनरिक क्लासेन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता रही है. क्लासेन 9 मैचों में 414 रन बना चुके हैं. वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.