IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Heinrich Klaasen Should be Part of South Africa’s 2027 ODI World Cup Says Kevin Pietersen

IPL 2026: बस एक फोन कॉल,..., केविन पीटरसन ने कहा, हेनरिच क्लासेन पूरा करेंगे साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना

नई दिल्ली: हेनरिच क्लासेन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है. बुधवार, 29 अप्रैल को आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने धमाकेदार धुआंधार बल्लेबाजी की. उनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 30, 2026, 04:53 PM IST

Published On Apr 30, 2026, 04:53 PM IST

Last UpdatedApr 30, 2026, 04:53 PM IST

Kevin Pietersen says SA Should include Klaasen

केविन पीटरसन ने कहा- हेनरिच क्लासेन को साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप अभियान में शामिल करो

नई दिल्ली: हेनरिच क्लासेन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है. बुधवार, 29 अप्रैल को आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के इस पूर्व बल्लेबाज ने धमाकेदार धुआंधार बल्लेबाजी की. उनकी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के स्कोर 243 रन को आसानी से पार कर लिया. उनकी इस पारी से इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन काफी प्रभावित नजर आए. पीटरसन ने तो 34 साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज की खूब तारीफ की. उनका मानना है कि यह खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का अधूरा सपना पूरा कर सकता है.

हेनरिच क्लासेन ने खेली तूफानी पारी

क्लासेन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 गेंद पर 7 चौके और चार छ्ककों की मदद से 65 रन बनाए. उनकी पारी ने सनराइजर्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभायी. पीटरसन का मानना है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट को चाहिए कि वह क्लासेन को संन्यास से वापस बुलाएं और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का हिस्सा बनाएं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्कोरकार्ड- मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026

पीटरसन ने एक्स पर लिखा, ‘साउथ अफ्रीका ने कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता. आज सुबह क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक फोन कॉल हेनरिच क्लासेन को जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. वह साउथ अफ्रीका की पहली विश्व कप जीत के अहम किरदार हो सकते हैं जो अगले साल साउथ अफ्रीका में ही होना है.’

मुंबई का रिकॉर्ड स्कोर, सनराइजर्स ने आसानी से किया पार

बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन के सिर्फ 55 गेंदों पर बनाए नाबाद 123 रन की मदद से 5 विकेट पर 243 रन बनाए थे.

इसे भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया. एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 8.4 ओवर में 129 रन जोड़े. अभिषेक ने 24 गेंदों पर 45 और हेड ने 30 गेंदों पर 76 रन बनाए. एसआरएच को जीत तक ले जाने में क्लासेन का अहम योगदान रहा. क्लासेन ने 30 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाए. जीत के बाद क्लासेन ने कहा, ‘टीम के लिए योगदान देना अच्छा है. यह हमारे लिए एक शानदार जीत है और उम्मीद है कि हम इसे अपने घर पर दोहरा पाएंगे.’

आईपीएल 2026 में हेनरिक क्लासेन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता रही है. क्लासेन 9 मैचों में 414 रन बना चुके हैं. वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.

IPL 2026 की सभी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

पराग को मिली वेपिंग की सजा, BCCI ने लगाया तगड़ा जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट

पराग को मिली वेपिंग की सजा, BCCI ने लगाया तगड़ा जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट
मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11

Latest News

henrich-klaasen-peter-pietersen

पीटरसन का साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतने का मंत्र, कहा- इस खिलाड़ी को फोन करो
riyan-parag-51

पराग को मिली वेपिंग की सजा, BCCI ने लगाया तगड़ा जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट
muralitharan-12

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
ipl-2026-century

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
ipl-gt-vs-rcb

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11
abhishek-sharma-travis-head-2

IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

Editor's Pick

Batting Against Spinners is Like facing bowling Machine Says Muralitharan

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
Century is No Guarantee of Winning In IPL 2026 WATCH FULL LIST

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
IPL 2026: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Match Number 42 Preview, Predicted Playing 11

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11
IPL 2026 Ryan Rickleton Creates History Scores highest Score and Fastest Century for Mumbai Indians History

जिम जाते-जाते टीम में बुलाया फिर रिकल्टन ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड
IPL 2026 Rajasthan Royals Created History Leaving Behind RCB and SRH for Chasing more than 200 Runs

जीत के साथ ही RR का करिश्मा, पीछे रह गईं RCB और SRH
IPL 2026: Will Rohit Sharma Play in Today’s Match Against Sunrisers Hyderabad

IPL 2026: क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे रोहित?