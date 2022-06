इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले दिन काफी उठापटक हुई। सभी की नजरें बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी पर थीं. स्टोक्स पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे थे और मैकलम को इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी दी है. जो रूट, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद कप्तानी छोड़ दी थी, के बाद स्टोक्स को कमान सौंपी गई है। अब यह संयोग ही है कि मैकलम न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं और स्टोक्स का संबंध भी न्यूजीलैंड से ही है।

इंग्लैंड की टीम के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का यह चरण बहुत अच्छा नहीं रहा है। टीम ने बीते 13 टेस्ट मुकाबलों में सिर्फ एक जीता है। उसे भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। बेहतरीन टेस्ट टीम की उसकी छवि को बहुत नुकसान हुआ है।

इस बीच, लॉर्डस टेस्ट की बात करें तो यहां पहले दिन बल्लेबाजों को खूब संघर्ष करना पड़ा। हालांकि यह फैसला उस समय गलत साबित हो गया जब जेम्स एंडरसन और मैटी पोट्स ने कीवी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड की टीम 132 रन पर ऑल आउट हो गई। यहां इंग्लैंड के हाथों में बढ़त थी लेकिन मेहमान टीम के गेंदबाजों ने जबर्दस्त वापसी की। टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और काइली जैमीसन ने काउंटर अटैक किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 116 रन था।

पहले दिन कुल 17 विकेट गिरे। इसी पर भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने लॉर्ड्स की पिच पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। गणेश ने कहा कि ऐसा भारत की किसी पिच पर हो जाता तो आसमान सिर पर उठा लिया जाता।

Had 17 wickets fallen on day-1 of a test, in India, hell would’ve broken loose by now. But this is lord’s you know #DoddaMathu #ENGvNZ #CricketTwitter

— ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ | Dodda Ganesh (@doddaganesha) June 2, 2022