कोलकाता: दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी. इस सीजन टीम के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा. और टीम को इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा. टीम के मुख्य कोच हेमंग बदानी ने भी माना कि टीम पूरे सीजन में अच्छा खेल नहीं दिखा सकी. और कई मुकाबलों में अहम मौकों का फायदा नहीं उठा सकी. जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा.

दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में सात मैच जीते और इतने ही हारे. उसके कुल 14 अंक रहे. यह लगातार पांचवां सीजन है जब दिल्ली की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बन पाई.

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दिल्ली की टीम को अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक रन से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम ने 264 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम उसका बचाव नहीं कर सकी.

बदानी ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के बाद पत्रकारों से कहा, ‘ऐसे कई मैच थे जिनमें मुझे सचमुच लगा कि नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है. हम उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए.’

उन्होंने कहा, ‘गुजरात के खिलाफ मैच हम एक रन से हार गए थे. पंजाब के खिलाफ 264 रन का स्कोर ऐसा था जिसका आसानी से बचाव किया जा सकता था. यहां तक ​​कि सीएसके (चेन्नई सुपर किंग्स) के खिलाफ भी हमने कुछ कैच छोड़े थे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी हमने मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर कुछ कैच छोड़े थे.’

बल्लेबाजी में दिल्ली की टीम ने लगातार विकेट गंवाने के कारण नुकसान झेला जबकि गेंदबाजी में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.

बदानी ने कहा, ‘बल्लेबाजी करते हुए भी हम कई बार अपने विकेट बचा नहीं पाए. अगर आप आंकड़े देखें तो पाएंगे कि हमने एक साथ कई विकेट गंवाए हैं. अगर गेंदबाजी की बात करें तो हमने बहुत कम विकेट लिए. मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में विकेट लेने के मामले में हम सबसे निचले स्थान पर हैं.’

बदानी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यही वजह है कि हम 14 अंक ही हासिल कर पाए. हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे.’

दिल्ली के स्टार पेसर मिशेल स्टार्क भी सीजन के ज्यादातर मैचों में नहीं खेले थे. इसका भी टीम को नुकसान हुआ. हालांकि बदानी मानते हैं कि इसके बिना भी टीम प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर सकती थी.

उन्होंने कहा, ‘बेशक वह एक कमाल के प्लेयर हैं. हां, स्टार्क के होने से काफी अंतर पड़ता. लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने उन अहम छोटे-छोटो मौकों का फायदा उठाया होता तो हम अभी टूर्नामेंट में बने हुए होते.’

आईपीएल 2008 से खेल रही सभी 8 टीमों में अब दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कोई खिताब नहीं जीता है. दिल्ली की टीम ने 2020 में फाइनल तक का सफर तय किया था. और यही उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. तब दिल्ली को मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था.