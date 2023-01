W,W,W,W...19 साल की अनजान गेंदबाज ने किया लसिथ मलिंगा जैसा कारनामा

KABOOMMMM! It's official?????? ?Rwanda beats Zimbabwe at the #U19T20WorldCup ?? ? Rwanda breaks a record - Henriette Ishimwe into the books 4 wickets in 4 balls ?? Intsinzi bakobwa b'u Rwanda... ?????@RwandaCricket@RwandaOlympic @WomenCrickRwa pic.twitter.com/9tVNEWT6o7