ICC World Test Championship Points Table : जॉनी बेयरस्टॉ और जो रूट ने बेहतरीन शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में उसके सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से जीत दिलाई और भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर की। इस तरह इंग्लैंड लगातार चौथे टेस्ट की चौथी पारी में 250 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इस मैच से पहले इंग्लिश टीम ने तीन बार न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले महीने 3-0 से जीती सीरीज में 277, 299, 296 रन का टारगेट हासिल किया था।

वहीं, भारत की साउथ अफ्रीका से दो मैच हारने के बाद यह लगातार तीसरी हार है। इस हार की हैट्रिक के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) पाइंट्स टेबल में टॉप 2 में रहने की भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत को एक पायदान नीचे धकेलते हुए तीसरे पायदान पर कब्जा कर लिया है।

दरअसल, एजबेस्टन टेस्ट में भारत को स्लो ओवर रेट का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। टीम इंडिया पर ICC ने बड़ा जुर्माना लगाने के साथ-साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपयिनशिप (ICC World Test Championship) में पॉइंट्स भी काट दिए हैं। इससे पाकिस्तान की टीम भारत को एक पायदान नीचे धकेलते हुए चौथे से तीसरे पायदान पर जा पहुंची है।

