IND v AUS 2nd टेस्ट में ठप हुआ हॉटस्टार (Hotstar) तो शेयर होने लगे मजेदार मीम्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। करोड़ो भारतीय फैंस इस मैच का टीवी पर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि मैच के पहले दिन लाखों क्रिकेट फैंस को उस समय निराशा हाथ लगी जब दिल्ली टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग अचानक ठप पड़ गई। बता दें, भारत के घरेलू क्रिकेट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होती है। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन हॉटस्टार अचानक बंद हो गया जिससे फैंस लाइव मैच के प्रसारण से काफी देर के लिए वंचित हो गए। अब इस घटना पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं, कई लोग सोशल मीडिया पर हॉटस्टार का मजाक उड़ा रहे हैं और फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं।

People running to Twitter to check hotstar down problem be like #hotstar pic.twitter.com/EaPahBmW3u

दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ही हॉटस्टार पर रुकी तो सोशल मीडिया पर फैंस टेस्ट मैच देखने के लिए अन्य तरीकों के बारें में पूछने लगे। इस बीच हॉटस्टार के ठप पड़ने की वजह भी सामने आ गई। एक यूजर ने हॉटस्टार वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि हॉटस्टार का डोमेन एक्सपायर हो गया था इसिलिए स्ट्रीमिंग अचानक रुक गई थी।

LOL, no wonder the entire #Hotstar website is down - their domain expired and they've just renewed it a while ago ? Someone is gonna get ? for this #INDvsAUS #INDvAUS pic.twitter.com/keGy4UlIEb