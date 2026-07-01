8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी

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8 साल की उम्र में देखा था सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा; सूर्यांश शेडगे ने सुनाई 2011 वर्ल्ड कप की रात की कहानी

सूर्यांश शेगडे ने भी उस जीत के बाद एक सपना देखा था. भारत के लिए खेलने का सपना. और आखिर 15 साल के इंतजार के बाद उनका यह ख्वाब पूरा हो गया

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 01, 2026, 03:41 PM IST

Published On Jul 01, 2026, 03:41 PM IST

Last UpdatedJul 01, 2026, 03:41 PM IST

नई दिल्ली: सूर्यांश शेडगे की उम्र तब 8 साल रही होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़े के मैदान पर वह यादगार छक्का लगाया था. और भारत ने 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. उस जीत ने कई नन्ही आंखों को भारत के लिए खेलने का सपना दिखाया होगा. उनमें से एक सूर्यांश भी थे. भारत की जीत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. और तभी मुम्बई में जन्मे इस क्रिकेटर ने भारत के लिए खेलना तय कर लिया था.

एक विश्व कप जीत कई युवाओं को क्रिकेट खेलने और उस सपने को जीने की प्रेरणा देती है। भारतीय क्रिकेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. 1983 में मिली विश्व कप जीत ने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली जैसे कई क्रिकेटरों के मन में भारत के लिए खेलने का सपना जगाया। इसके बाद जब इन दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता हासिल की, तो उन्हें देखकर अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों ने भी टीम इंडिया की जर्सी पहनने का सपना संजोया.

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5566 दिन बाद पूरा हुआ शेडगे का सपना

सूर्यांश को शायद यह उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत की नीली कैप पहनने का मौका उन्हें इतनी जल्दी मिल जाएगा. लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने के बाद उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया. और फिर रविवार को स्टॉर्मोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत के लिए डेब्यू किया. यानी नम आंखों से खुद से किया गया वह वादा अब पूरा हो रहा था.

23 साल का यह खिलाड़ी जब टीम इंडिया तक अपने सफर को याद करता है पहले-पहल वह उस शाम को याद करता है जब उसका अपना शहर मुम्बई थम गया था. उस जीत ने नन्हे सूर्यांश को एक लक्ष्य दिया. वह इमोशनल होकर याद करते हैं कि कैसे उस एक जीत ने उन पर गहरा असर डाला.

करोड़ों लोगों की तरह उस दिन सूर्यांश की आंखों में भी आंसू थे. पर ये आंखें खुशी से नम हुई थी. शेडगे ने कहा, ‘क्रिकेट देखते हुए मैं पहली बार तब रोया था, जब भारत ने 2011 का विश्व कप जीता था. उस रात भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाते देखकर मेरे अंदर कुछ बदल गया. तभी मैंने तय कर लिया कि मुझे भी एक दिन सबसे बड़े मंच पर भारत की नीली जर्सी पहनकर उतरना है. उसी दिन से मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी.’

शेडगे ने जियोस्टार से कहा, ‘मुझे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार था. जब पहली बार मैंने भारतीय टीम की जर्सी पहनी, तो उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल था. सुबह जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना और कई त्याग करना, उस पल सब कुछ सफल लगा. बचपन से मैंने इसी दिन का सपना देखा था. भारतीय जर्सी पहनना मेरे लिए सिर्फ सपना पूरा होने जैसा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है.’

आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले शेडगे ने बताया कि टीम में नाम आने के बाद उन्हें किस-किसने कॉल किया. उन्होंने याद किया कि जो शुरुआती फोन आए थे उनमें से एक अर्शदीप सिंह का था. सूर्यांश बताते हैं कि कैसे बाएं हाथ के इस पेसर ने उनके साथ इमोशनल बातें की थीं.

शेडगे ने कहा, ‘जब मेरा भारतीय टीम में चयन हुआ, तो अर्शदीप सिंह पाजी ने मुझे वीडियो कॉल किया. उन्होंने मुझे बधाई दी और अपने चयन का अनुभव भी साझा किया. हमने कुछ देर बात की. वह पल मेरे लिए बेहद भावुक था. उस समय मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा सपना सच हो गया है. आज भी यह किसी सपने जैसा लगता है.’

सूर्यांश के लिए पहला मैच भले ही बहुत यादगार न रहा हो. लेकिन, सफर अभी लंबा है. और वह भी जानते होंगे कि इस सफर में मेहनत का कोई विकल्प नहीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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