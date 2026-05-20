MI से जीत के बाद प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी KKR की टीम, प्वॉइंट्स टेबल का क्या है हाल ?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी. केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया।

केकेआर की टीम मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की.

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छठे स्थान पर पहुंची केकेआर की टीम

इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है. पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की यह 13 मैचों में नौवीं हार है.

कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी केकेआर ?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के बाद केकेआर को उम्मीद करनी होगी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को अपना मैच हार जाए, फिर उसकी निगाहें रविवार दोपहर को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर होंगी, जहां टीम राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ करेगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम वह मुकाबला हार जाती है और केकेआर की टीम रविवार शाम को लीग के आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है तो केकेआर की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी और केकेआर बाहर हो जाएगा.

क्या है प्वॉइंट्स टेबल का हाल ?

आईपीएल 2026 प्वॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी (18 अंक), गुजरात टाइटंस (16 अंक) और सनराइजर्स हैदराबाद (16 अंक) के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है. प्लेऑफ की एक सीट के लिए राजस्थान रॉयल्स (14 अंक), पंजाब किंग्स (13 अंक), केकेआर (13 अंक), चेन्नई सुपरकिंग्स (12 अंक) और दिल्ली कैपिटल्स (12 अंक) के बीच कड़ी टक्कर है.

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल