दुबई: श्रीलंका के खिलाफ हार के साथ ही एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने की भारतीय उम्मीदों को करारा झटका लगा। मंगलवार को दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम पर श्रीलंका ने भारत को पांच विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के पहले मैच में मिली हार के बाद भारत के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी थी। टीम इंडिया ने 173 रन का अच्छा स्कोर बनाया लेकिन श्रीलंका ने एक गेंद बाकी रहते मुकाबला जीत लिया। श्रीलंका की ओर से प्रथम निसांका और कुसल मेंडिस के अलावा दासुन शनाका की ताबड़तोड़ पारी खेली।

दूसरी ओर यह श्रीलंका की एशिया कप के सुपर 4 में लगातार दूसरी जीत थी। पहले मैच में उसने अफगानिस्तान को हराया था। इसके साथ ही उसका फाइनल में पहुंचना लगभग तय है। इस राउंड में उसका एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ बचा है। वहीं भारतीय टीम की उम्मीदें अब दूसरे कई नतीजों पर टिकी हैं।

भारत के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है कि आज, सात सितंबर, को होने वाले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हरा दे। इसके बाद गुरुवार को भारतीय टीम अफगानिस्तान को अच्छे अंतर से हराए। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका भी पाकिस्तान को हराए।

