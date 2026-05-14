कैसे लौटी रिंकू की फॉर्म? केकेआर के हेड कोच ने सुनाई पूरी कहानी

रायपुर: रिंकू सिंह बहुत अच्छे फिनिशर हैं. पारी के अंत में कम गेंद पर ज्यादा रन बनाकर वह अपनी टीम को मजबूत बनाने और विपक्षी टीम को दबाव में लाने का काम करते हैं. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग 2026 कीशुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स के इस धाकड़ बल्लेबाज का फॉर्म अच्छा नहीं था. उमकी फॉर्म का असर कोलकाता के नतीजों पर भी पड़ा. केकेआर शुरुआत के छह मैचों में से पांच हारी. और बेनतीजा रहा. यानी टीम के खाते में कोई जीत नही थी. लेकिन इसके बाद केकेआर ने जीत का चौका लगाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के प्रदर्शन का असर टीम के खेल पर दिखा. आखिर रिंकू फॉर्म में कैसे लौटे इस बात का खुलासा केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने किया. नायर ने बताई रिंकू सिंह के फॉर्म में लौटने की कहानी.

अभिषेक नायर ने बताया कैसे लौटाया रिंकू का फॉर्म

आरसीबी-केकेआर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक नायर ने कहा, ‘जब हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, तब हमने एक चीज आजमाई – खिलाड़ियों का आत्मविश्वास वापस लाने के लिए सेंटर-विकेट पर खूब प्रैक्टिस की. वरुण (चक्रवर्ती) और रिंकू, दोनों के साथ हमने यही किया, क्योंकि वे हमारी टीम के दो बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. दोनों के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए. रिंकू के मामले में हमने उन्हें पिच के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका दिया.’

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रिंकू सिंह के शुरुआती मूवमेंट में आया है बदलाव

नायर ने कहा, ‘अगर आपने गौर किया हो, तो रिंकू का शुरुआती मूवमेंट बदल गया है. अब वह पहले के मुकाबले पिच पर थोड़ा ज्यादा आगे की ओर चलकर खेलते हैं. हमने सोचा कि शायद इस बदलाव से उन्हें मदद मिल सकती है. उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था. हमने इसे उनकी बैटिंग में शामिल किया. इससे उन्हें फायदा हुआ. जब हम इन खिलाड़ियों को वापस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे बहुत मेहनत चल रही थी, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं होता.’

रिंकू के लिए की गई बहुत सारी जमीनी तैयारी

नायर ने कहा, ‘ मैदान तक पहुंच होना और यह पक्का करना कि हमने कुछ समय गर्मी में बिताया, इससे थोड़ी मदद मिली. उसके मन में यह विश्वास फिर से जगाना कि वह बाउंड्री पार कर सकता है, वह चौके और छक्के लगा सकता है, और ऐसा करने के लिए तकनीकी और रणनीतिक रूप से उसे क्या करना चाहिए. इसलिए, बहुत सारी जमीनी तैयारी की गई.’

आरसीबी के खिलाफ 29 गेंदों पर 49 रन की नाबाद पारी खेलने वाले रिंकू ने अपने पिछले चार मैचों में बिना आउट हुए 207 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 172 रहा है.